Чтобы окружить Бахмут, россияне постоянно штурмуют не только окрестности, но и пытаются перерезать дороги в город

Враг не оставляет надежд окружить Бахмут, поэтому пытается прорвать линию обороны с северных окраин города — усилило наступление на Богдановку, села в пригороде Бахмута и обстреливает ведущую из города трассу, говорится в ТСН.

Просто титаническими усилиями наших Вооруженных сил удается оттеснить россиян, которых в разы больше. Войскам удалось отбросить окупантов из села Ивановского — южного форпоста, которое на подступах к городу. Теперь россияне решили зайти с севера.

Снаряды фактически летают над головами местных, в кварталах Бахмута непрерывно идут стрелковые бои. Постоянные обстрелы превращают его в город-призрак. Люди перебираются из разрушенных домов в более уцелевшие дома, а свободных подвалов здесь почти нет.

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В одном из них волонтеры обустроили пункт обогрева. Это фактически единственное место в Бахмуте, где можно встретить местных, которых до сих пор остается несколько тысяч. Для них здесь еда, а еще прачечная с десятком душевых кабин с теплой водой, что невероятная роскошь для города в осаде, где нет света и водоснабжения уже давно.

Пока украинская армия борется с врагом в окрестностях Бахмута, местные сплачиваются в этих подземных хранилищах и поддерживают друг друга. Волонтеры из Краматорска привезли провизию: продовольствия, теплых вещей и окопных свечей. Полицейские, тоже родом из Донетчины и дежурящие в городе, уговаривают местных уехать.

Вся боль войны, которая происходит в Бахмуте, хорошо видна из досок объявлений. Где рядом с телефонами эвакуации, разыскивают людей, к тому же целыми семьями. В городе нет связи и что с этими людьми совершенно неизвестно.

Бахмут действительно рискует оказаться в окружении россиян, ведь те постоянно штурмуют не только окрестности, а главное - пытаются обстрелами перерезать дороги в город.

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