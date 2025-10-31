"Чтобы они это все на себе почувствовали": жители Сум о жуткой масштабной атаке армии РФ на город

Последствия атаки на Сумы

В Сумах 11 взрослых и 4 детей пострадали ночью из-за массированной атаки беспилотников. В половине одиннадцатого вечера враг запустил их плотным роем, взрывы раздавались непрерывно.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Солодовник.

Россияне ночью атаковали жилые дома в Сумах.



Ночью под угрозой повторных ударов в пыли и дыму спасатели обследовали квартиру за квартирой, выводили напуганных жителей с детьми.

В доме среди раненых трое взрослых и две девочки — 13 и 14 лет.

Еще один беспилотник ударил по двухэтажному жилому дому — там пострадали две женщины и двое мальчиков 7 и 15 лет.

Вот, что об этом рассказывают пострадавшие:

«Пол двенадцатого спала, подскочила, думала, что полдома развалилось».

«Страшно, а горело как! Насквозь выбило с той стороны, где был взрыв, две рамы, спальню, гостиную напротив и рядом другая комната — половина комнаты».

Российские беспилотники атаковали Сумы еще накануне днем. Сначала — враг попал в автозаправочную станцию. Пострадал ее работник и трое горожан. А уже поздно вечером на город полетели 10 «Шахедов».

«Это были разные локации города. Поврежден объект инфраструктуры, повреждены многоэтажки. Где-то до трехсот балконных рам, до двухсот окон это по разным локациям в целом. Также детское учебное заведение — там до 50 окон повыбивало, двери. У нас 24 человека ночевало в штабе», — говорит заместитель городского головы Сум Станислав Поляков.

72 квартиры остались без газа и воды, еще 180 квартир — обесточены. Специалисты надеются как можно быстрее все восстановить, залатать поврежденные крыши и закрыть окна. Стиснув зубы жители истерзанных домов убирают дома от обломков.



«Про русню сказать — могу сказать, чтобы они пошли за русским кораблем, и все! Чтобы они это все на себе почувствовали то, что мы на себе чувствуем. Больше ничего не скажу», — говорят люди.



Сложной оказалась ночь и для сумских железнодорожников. Момент удара по вокзалу зафиксировали боди-камеры волонтеров из отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста.

Более 5 часов чрезвычайники тушили масштабный пожар на железной дороге. Именно туда попало большинство дронов. Разбитое помещение вокзала, выгоревшее, почти полностью разрушенное пассажирское депо, разбитые вагоны, а на стоянке сгоревшие машины. Работники не пострадали, потому что успели перейти в укрытия, однако двое горожан получили ранения. чрезвычайники до сих пор очаги тления, которые время от времени вспыхивают, а железная дорога делает все возможное, чтобы отправлять поезда без задержек. На утро поезд Сумы-Киев отправился по графику, хотя и пришлось для этого заменить поврежденные весы

