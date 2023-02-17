Чтобы РФ не успела выиграть инициативу: Столтенберг объяснил, почему нужно быстро поставлять Украине оружие

Глава Альянса отметил, что эта тяжелая война на истощение – это битва логистики, поэтому скорость спасает жизнь.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что часто призывает ускорить поставки оружия в Украину, ведь необходимо, чтобы государство получило все, прежде чем Россия сможет выиграть какую-либо инициативу в войне.

Об этом глава Альянса рассказал в интервью ТСН на полях Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

Он подчеркнул, что эта тяжелая война на истощение – это битва логистики.

"В моих встречах и разговорах с украинскими лидерами, с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, министром обороны Резниковым и другими – все говорят мне, что скорость критически важна, что потребности срочные – и это очевидно. Потому что мы видим, как Россия наращивает количество войск, мобилизует новых солдат, производит больше оружия и боеприпасов. Поэтому эта тяжелая война на истощение – это битва логистики", – объяснил Столтенберг.

"Мы должны сделать так, чтобы Украина получила боеприпасы, оружие, горючее, запчасти перед тем, как Россия сможет выиграть какую-нибудь инициативу в этой войне. Поэтому скорость спасает жизнь", — подчеркнул генсек НАТО.

Поэтому, добавил он, во время своих путешествий по столицам государств-членов Альянса главной темой разговоров является не только необходимость поставлять Украине больше, но и необходимость поставлять быстрее. "Чтобы Украина смогла собрать достаточное количество сил в кратчайший промежуток времени", – отметил Столтенберг.

Напомним, в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров как можно быстрее предоставить государству необходимое оружие, ведь "у Путина есть потенциал, к сожалению, он пытается выиграть время, чтобы торговаться с миром, и он все еще может разрушить много жизней".

После первого дня конференции Зеленский вечером сообщил, что мир идет навстречу Украине в поставках оружия. В частности, по словам президента, "уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет" и "мир услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины".

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