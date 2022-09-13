Чтобы россияне поняли, что в случае обстрела Украины они будут уничтожены: эксперт рассказал, когда ВСУ смогут бить по РФ

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь уверен, что у украинской армии сейчас есть все законные основания для поражения военных целей по территории РФ.

По его словам, выявлять военные объекты можно с помощью контрбатарейных средств борьбы.

Об этом заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказал в интервью ТСН.ua.

"Сейчас ситуация уникальна. Фронт фактически сократился для украинских войск. Если мы сейчас формируем временную линию фронта по р.Оскол, то у нас формируется географически стабильная зона, благодаря которой будет легче воздерживаться от той, что была до этого. У нас был слишком длинный фронт. Если бы украинские войска вязались сейчас в противостояние в районе Сумской или Черниговской областях, то россияне могли порадоваться за такое развитие событий, потому что они могли тогда растянуть наши войска. Сейчас ситуация меняется", — рассказал о ситуации на фронте.

Самусь считает, что когда Украина начнет бить по военным целям на территории РФ, то больше российских обстрелов с близкого расстояния не будет.

"Я сейчас не вижу проблем, чтобы нашими контрбатарейными средствами борьбы выявлять, к примеру, минометные или артиллерийские подразделения, которые совершают обстрелы со своей территории, и уничтожать их. Я уверен, что после первых эффективных поражений больше обстрелов с близкого расстояния не будет. Я уверен, что можно использовать HIMARS, если мы говорим о нанесении ударов по российским РСЗО, уничтожая их "Ураганы", "Смерчи" на их территории. Я уверен, что это уже можно делать. У нас есть основания так делать и создать такие условия, когда россиянам будут понимать, что нанесение удара по Харькову выльется в то, что они все будут уничтожены. Это будет приказано. Я думаю, что такая" тактика принесу свои плоды, и надеюсь, что украинская армия именно так будет поступать", — отметил эксперт.

Напомним, по словам Жданова, контрнаступление ВСУ начинает понемногу останавливаться. ВСУ формируют новую линию обороны и закрепляются на достигнутых позициях.

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