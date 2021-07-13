Чтобы спасти девочку, у которой отказали легкие, врачи провели целую спецоперацию

Чтобы спасти девочку, у которой отказали легкие, врачи провели целую спецоперацию

Шансы на то, что малышка выживет — были мизерные.

3-летнюю девочку, у которой отказали легкие, удалось спасти при взаимодействии запорожских и киевских медиков. Чтобы доставить ребенка, который был ужу без сознания в Киев — привлекли санавиацию. Впервые во время перелета ребенок уже находился под аппаратом "внешне легкое".

О том, как удалось вернуть Киру к жизни — 13 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

3-летняя Кира на последнем осмотре у врача. Девочку сегодня выписали. Перед выпиской врач Раиса внимательно слушает ее легкие. Более двух месяцев назад жизнь Киры висела на волоске. Она не могла дышать: вирусная пневмония полностью поразила легкие. Шансы на то, что малышка выживет — были мизерные.

Чтобы сейчас она улыбалась, врачи провели целую спецоперацию. С привлечением санавиации и трех больниц.

Симптомы напоминали обычную простуду. Повышенная температура и спазмы в животе. Мама Татьяна обратилась к педиатру. Однако состояние ребенка стремительно ухудшалось и на третий день женщина повезла дочь из Энергодара, где они живут, в Запорожье в областную больницу.

"У нее губы уже побелели. Она сидела с закрытыми глазками. И пошли синяки под глазами. Ей было настолько больно, что она в машине меня щипала", — вспоминает мама девочки Татьяна Панченко.

Состояние было критическое, спасти ребенка можно было только с помощью специального аппарата — ЭКМО. Он действует как внешнее легкое. Когда пациент не может дышать, за него дышит машина. Такого в областной больнице не было.

Помощи местные врачи попросили у коллег. Той же ночью к ним приехала бригада из Киева.

COVID-19 не подтвердили. Ребенка подключили к аппарату. Кроме легких были поражены мозг, мышцы, начались проблемы с кровообращением.

"Ей не просто нужен был аппарат ИВЛ, надо было кровообращение поддерживать искусственно — это называется ЭКМО — это очень сложная процедура", — рассказывают медики.

Чтобы доставить Киру в Киев — привлекли санавиацию. Впервые украинские врачи транспортировали пациента под аппаратом ЭКМО. Искусственное легкое дало возможность выиграть время.

Во время перелета правда оборудования дало сбой. Врачу-анестезиологу Андрею пришлось качать кровь вручную.

"Представьте себе ситуацию — ребенок на 100 процентов зависим от машины. И эта машина посреди процесса говорит — я все. И тогда нам пришлось использовать все доступные варианты, в том числе ручную перекачку крови", — рассказывает врач-анестезиолог Андрей Высоцкий.

От Запорожья и до того момента, как Кира начала дышать самостоятельно, Андрей все время был рядом. Признается, такой сложный пациент — для них это был вызов.

"Для всей команды было приятное удивление, что легкие после недели состояния полного отсутствия их функции начали восстанавливаться", — признается он.

После месяца без движения — девочку пришлось снова учить ходить. Сейчас она уже самостоятельно бегает.

Новости Украины: запорожские и киевские медики спасли 3-летнюю девочку, у которой отказали легкие

Медицинский директор больницы Охматдет говорит, системы предоставления такой экстренной помощи в Украине пока нет. Несмотря на то, что именно легочная недостаточность на третьем месте среди причин смертности. Аппарат ЭКМО они одалживали в кардиоцентре.

"Использование ЭКМО машины — пока очень ограниченное количество больниц, преимущественно кардиоцентры, имеют это оборудование. Соответственно, оно используется локально. Именно для такой экстренной транспортировки — нет", — отмечает медицинский директор Охматдета Сергей Чернышук.

Кира привязалась к своему спасителю и не хочет прощаться. Мама же не может поверить, что они наконец-то едут домой. И в который раз благодарит врачей, которые спасли ее дочь.

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