Чтобы туристов привлекать: в Киеве коммунальщики заказали минимакеты на 1,8 миллиона

Еще 600 тысяч бюджетных средств хотели потратить на фотозоны.

Коммунальное предприятие "Киевский центр развития туризма" при КГГА заказало фотозоны в виде 3D конструкций – логотипа города и архангела Михаила. На их изготовление и установку из городского бюджета готовы потратить 640 тысяч гривен.

Закупка, обнародованная на Prozorro, вызвала обсуждение в Сети. В очередной раз украинцы удивляются использованием сотен тысяч гривен во время полномасштабной войны.

Позолоченный архангел и огромные буквы

Победил на тендере единственный участник — ФЛП "Шиш Александр Васильевич", зарегистрированный в Харькове. Его основной вид деятельности – изготовление готовых металлических изделий. Предприниматель предложил выполнить работу за 599 989 гривен. С ним и заключили договор.

Скриншот / Фото: ProZorro

Первая конструкция, заказанная коммунальным предприятием – это двухметровые зеркальные буквы KYIV из пищевой стали. В тендерной документации говорится, что они должны быть обязательно выполнены шрифтом Arial Bold, а на гранитной основе размещена еще одна надпись в виде официального туристического логотипа. Острых углов, изображённых на эскизе, быть не должно.

Вторая конструкция – двухметровая стальная фигура Архистратига Михаила, позолоченная нитридом титана. Перед скульптурой должен быть установлен графический бренд Киева.

Скриншот из приложения к тендерной документации

Скриншот из приложения к тендерной документации

Обе скульптуры будут служить фотозонами, которые должны установить в октябре.

Три минимакета за 1,8 млн

Еще один тендер от коммунального предприятия, который стоит внимания – на изготовление, установку и обслуживание бронзовых минимакетов туристически привлекательных объектов. Его объявили 1 сентября.

Единственный участник и победитель здесь тот же, что и в предыдущем тендере – ФЛП "Шиш Александр Васильевич". Однако сумма совсем другая. В этом случае на развитие туризма готовы потратить 1,8 млн бюджетных средств.

Скриншот / Фото: ProZorro

Первый макет – это воссоздание здания Национальной оперы Украины, второй – памятника основателю и основательницам Киева, третий – памятника Тарасу Шевченко. Высота каждого макета составляет 4 см.

Фигурки должны разместить рядом со зданием и памятниками. По периметру также планируют установить таблички с описанием на украинском, английском и шрифтом Брайля.

В тендерной документации говорится, что цель этой закупки – выполнить задачу Городской целевой программы развития туризма на 2022-2024 годы, утвержденную решением сессии Киевского городского совета.

Что говорят в КГГА

Сайт ТСН.ua обратился в Киевскую городскую государственную администрацию с вопросами по этим закупкам. Нам готовили ответ, однако впоследствии с пресс-службы позвонили и сообщили, что закупки отменили.

На официальном портале Киева позже появилась соответствующая публикация.

“В начале года планировалось заменить поврежденные фотозоны, однако, учитывая условия, закупка была отменена. Будущие проекты по обновлению туристической инфраструктуры Киева планируется реализовывать за счет привлеченных инвесторов. Поэтому оснований для волнения общественности нет”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что закупка якобы была отменена 13 сентября уже после заключения договора. О втором тендере на 1,8 млн гривен на сайте КГГА пока речь не идет.

Напомним, в Кременчуге детский сад хотел купить кухонный термометр за 384 млн гривен.

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