Чтобы убежать, иностранец изменил внешность: детали убийства в съемной квартире в Ровно

Мотивом убийства могли стать деньги.

Стали известны жуткие детали убийства, которое произошло в Ровно в квартире, которую сдавали посуточно. У тела женщины гражданин Турции, подозреваемый в убийстве, подстригся, побрился, а потом просто пошел на маршрутку. Полицейские его разыскивают.

О деталях убийства – в сюжете ТСН.19:30.

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38-летняя Оксана исчезла накануне. Ее тело нашли в квартире, которую снимал иностранец. Соседи говорят, мужчина еще с лета ухаживал за Оксаной, ждал ее под подъездом для свиданий. Как оказалось, объектом захвата убитая Оксана была не одна она. В полиции говорят, самая вероятная причина расправы над Оксаной – деньги. Именно ради них мужчина и знакомился с украинскими женщинами.

"У женщины обнаружили травму головы. Вероятно, избивали каким-то тупым, а возможно и не совсем тупым предметом. Рассечения на голове многочисленны", — говорит Сергей Крошко, заместитель руководителя полиции Ровенщины.

Владелица квартиры, в которой произошло убийство, отказалась от комментариев. Сосед убитой женщины Павел рассказал, ни он, ни другие соседи никаких криков не слышали. У женщины осталась 10-летняя дочь, которая первой забила тревогу, когда мама исчезла.

Полиция разыскивает иностранца, подозреваемого в убийстве 38-летней женщины с Ровно | Новости Украины

Вероятный убийца – 48-летний Каратас Экрем приехал в Украину в 2018-м. В поле зрения правоохранителей до сих пор не попадал. В полиции уверяют, есть ряд доказательств, что именно он мог убить Оксану. Как рассказывают в полиции, после убийства мужчина сделал все, чтобы быть менее узнаваемым. "Как он покидал место преступления, он изменил внешность — постригся, побрелся и вышел уже совсем другой. Выбросил, вероятнее всего, орудие преступления и спокойно пошел к автовокзалу. Сел на маршрутку, которая следует в сторону Киева", — говорит Сергей Крошко, заместитель руководителя полиции Ровенской области.

Если вину иностранца докажут, ему грозит до 15 лет за решеткой. Границы для его выезда уже заблокированы. Также полиция обращается ко всем, кто-то знает о местонахождении Каратаса Экрема, сообщить анонимно на 102.

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