"Чудеса, которые войдут в учебники": Маляр сравнила потери оккупантов и ВСУ во время контрнаступления

Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр в эфире "Сніданку з 1+1" сравнила потери оккупационной армии РФ и Вооруженных сил Украины. По ее словам, за время контрнаступления наши защитники совершили военные чудеса, которые "войдут в учебники".

"ВСУ наступают в условиях, когда у врага больше и оружия, и людей. В то время как наступление считается возможным, – когда наоборот. Но мы пошли в наступление и мы продвигаемся. И вопрос нужно задавать, прежде всего, не о количестве пройденных километров, а вообще о факте – двигаемся вперед или нет. То, что мы двигаемся в условиях преимущества врага – признак высокого мастерства и мужества наших защитников", - подчеркнула она.

Как отметила заместитель министра обороны, количество погибших украинских военных на направлениях наступления значительно меньше, чем у врага.

"На Бахмутском у нас погибает в 8-9 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском в 5,3 раза меньше. Это при том, что обычно больше теряет наступающая сторона. Беспрецедентно низкое количество потерь в наступающей стороны", — резюмировала Маляр.

Напомним, ВСУ выбили россиян из Андреевки Донецкой области. Это позволяет оцепить врага в Бахмуте, где ведутся тяжелые бои.

Читайте также: