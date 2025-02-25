"Чудеса" на Одесской таможне: как руководству удалось купить роскошные авто и квартиры за 35-50 тыс. грн

Журналисты узнали, на каких авто ездят одесские таможенники и как это показано в их декларациях.

Журналисты проекта "Хапуга.ua" посетили офис Одесских таможенников. СМИ заинтересовало имущество, которое куплено по забавным ценам, а также то, как некоторые из одесских таможенников забыли или забил" честно показать НАПК.

Об этом говорится в материале проекта журналистских расследований.

Что известно о руководстве таможни и их доходах

Итак, Одесская таможня. С октября прошлого года здесь руководит Андрей Коливер. Летом 2022 года господин Коливер сел на Audi Q7. По данным СМИ, его жена ездит на автомобиле "Лексус". Авто куплено в январе прошлого года.

Но если к декларации Коливера особых вопросов нет, то его подчиненные массово страдают недугом, который можно назвать «циничной хитростью». Они словно плюют в глаза и обществу, и НАПК, подавая в своих декларациях сплошной бред. И один из таких циников это Владимир Алексеев, заместитель начальника Одесской таможни. Этот таможенник уже успел подать декларацию за прошлый год. И что мы здесь видим - 20 миллионов гривен наличными. Откуда взялась такая сумма представить сложно, ведь в 2023 году наличными господин Алексеев имел в десять раз меньше - всего 2 миллиона.

Декларация Владимира Алексеева

Журналисты попытались спросить Алексеева о его космических наличных сбережениях, однако на Одесской таможне какие-то особые правила общения с таможенниками такого ранга.

"Вы обращаетесь в соответствующее подразделение государственной таможенной службы и потом мы получаем соответствующее распоряжение и готовим письменный или устный ответ", - говорит пресс-секретарь Одесской таможни Елена Гусева.

Запрос журналисты отправили, но огромные миллионы - это не единственное, что удивляет в декларации Владимира Алексеева. Работая заместителем начальника Одесской таможни он не декларирует в Одессе никакой недвижимости. Уже несколько лет. В том числе - арендованной, что обязывает делать антикоррупционное законодательство.

Зато Алексеев указывает только одну квартиру в Киеве. Консьержка прекрасно знает семью Алексеева, но выдает под запись шокирующую информацию - семья продала квартиру.

Итак, что мы видим. Заместитель начальника Одесской таможни Владимир Алексеев «по документам» живет в Одессе на улице, потому что не декларирует там никакого жилья, а также не указывает, что его семья также арендует, а может и имеет в собственности недвижимость в самой Франции.

Владимир Алексеев

Дальше по автомобилю. Алексеев тоже любит "Лексус". Он записан на его маму. Однако такой машины у здания Одесской таможни журналисты ни разу не зафиксировали за неделю наблюдения.

На каких авто ездят работники таможни

Одесса, 11 февраля, 8 утра. Здание таможни. Одна за другой сюда заезжают недешевые машины. Это - "Фольксваген Туарег", на котором ездит Дмитрий Белозуб, заместитель начальника отдела по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Машина оформлена также на его маму.

А это - приехал Игорь Бойчун, заместитель начальника отдела учета и эксплуатации имущества управления административно-хозяйственной деятельности Одесской таможни. Это - "Хюндай Санта Фе" 2022 года, который стоит 35 тысяч долларов. Доходы Бойчуна не позволяют ему купить такое авто, поэтому он записал его на свою дочь Анастасию. Она, между прочим, была ФЛП, но закрылась еще 5 лет назад, поэтому происхождение средств на авто довольно сомнительное.

Автопарк возле таможни

"Ягуар F-Pace" приобрела Ирина Капланян, главный государственный инспектор отдела профессиональной подготовки персонала таможни. Транспорт куплен в феврале прошлого года за более 20 тысяч долларов, поэтому ждем его в свежей декларации Ирины.

А Jeep Renegade – это вообще целое сокровище для НАЗК. Его купила Людмила Калабина, заместитель начальника отдела по проведению документальных проверок управления проведения таможенного аудита. Купила за 35 тысяч гривен. Да, это "биток" из США, однако конкретно этот автомобиль был куплен в Америке за 2 900 долларов, что совсем не совпадает с заявленной ценой в декларации сотрудницы таможни.

"Возможно, мы смогли бы зафиксировать и показать вам еще больше интересных автомобилей одесских таможенников, но наш визит в Одессу очень заинтересовал местную полицию. Сначала на наш авто вызвал копов охранник таможни", - говорится в материале расследования.

Перед самым визитом копов у авто журналистов заметили "Тойоту Королю". Ее экипаж будто следил за обстановкой, а полицейский по телефону эту обстановку кому-то докладывал.

Схемы на Одесской таможне

Перейдем к инсайдам и аналитике, которая может объяснить незаурядные состояния сотрудников Одесской таможни. Ни для кого не секрет, что таможня южной Пальмиры грешит различными контрабандными схемами. Здесь и "специфическая" контрабанда сигарет, которая идет на "экспорт". Здесь и наркотические вещества, которые выезжают из Украины, но их обнаруживают иностранные таможенники.

Однако едва ли не главная схема, с которой могут кормиться нечестные одесские таможенники, это - искусственное занижение таможенной стоимости товаров, которые импортируются в Украину. В нашем распоряжении есть несколько компаний, которые, по данным наших источников, избегают уплаты налогов, по меньшей мере, 30 процентов от их реальной стоимости. По данным наших источников, не исключено, что эти фирмы могут работать на широко известных в узких контрабандистских кругах дельцов с фамилиями Семенцов, Хрусталев, Шуба, Володин и других.

Схема работает примерно так. Товар из Турции идет в Украину по двум пакетам документов. Первый пакет, это тот, который дают турки официально, в нем действительно реальность. Но участники схемы готовят второй, фальшивый пакет документов, в котором заменяют характеристики - уменьшают вес, названия, коды товаров, в результате чего на въезде в Одессу стоимость груза падает на 30 процентов. За это соответствующие лица таможни получают черный кэш, а бюджет Украины недополучает миллионы.

Кто занимается схемами на таможне

Одним из архитекторов коррупционных схем на Одесской таможне СМИ называют известного вам Владимира Алексеева и Евгения Иванова. Человек с такой фамилией занимает должность начальника отдела по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В собственности этот служащий имеет только авто, а вот вся недвижимость на его жене, которая похоже имеет невероятную удачу. Ведь она смогла купить квартиру в Одессе в ЖК "Кадорр" за 50 тысяч гривен. Рыночная цена недвижимости в этом ЖК составляет миллионы.

Кассиром Одесской таможни называют Валентина Брюховецкого, главного государственного инспектора оперативного отдела управления с контрабандой. Декларация этого служащего - бедная. Старая квартира и скромные машины, однако по факту, по данным СМИ, господин Валентин пользуется автомобилем «Тойота Тундра» и недавно пересел на электричку Zeekr 1, которая оформлена на его маму.

Поймать за руку таможенника, который берет за что-то деньги, тем более в Одессе, очень сложно. Однако проверить документы, по которым та или иная фирма растаможивает свои товары - вполне реально. Ведь с Турцией есть международное соглашение, и в случае запроса Украины Турция должна выдать все пакеты реальных документов в течение недели на тот или иной товар, который едет в Одессу. Тогда его сверят с тем пакетом документов, который бегает по украинской таможне. И если их сопоставить, станет сразу понятно кто, на чем и сколько украл. Главное, чтобы было желание сделать соответствующий запрос.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Таможенники-миллионеры! Контрабанда, кэш и декларации: кто действительно управляет таможней? Хапуга.UA

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