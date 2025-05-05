Стадо одичавших коров / © ТСН

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Теленок появился у одичавшего стада коров, живущих рядом с чернобыльским реактором. Детеныш уже повсюду ходит со стадом и учится жить в дикой природе. За этими коровами ученые Чернобыльского биосферного заповедника наблюдают с 2018 года.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Стадо одичавших коров родом из села Лубянка. И хотя они постоянно мигрируют в поисках пищи и водопоя, искать их нужно вокруг этого села. В полной тишине, чтобы никого не напугать, ТСН вместе с ученым пытается найти свежие следы коров.

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Ученый Сергей Жила уже 6 лет наблюдает за коровами. Каждая его экспедиция — это минимум 10 километров пешком, несколько часов на поиски, и каждая мелочь важна. Сергей говорит: сейчас для парнокопытных достаточно пищи, поэтому они могут заходить далеко от села.

«В коровнике бывшей фермы, рядом с лесом, видим быка. Бык по имени Корогот сразу бросается в лес. Вероятно, хочет предупредить о чужаках стадо коров. Мы идем по его следам и, кажется, напугали косуль. А через несколько секунд уже нам на скорости перерезает дорогу еще один бык», — отмечает корреспондент ТСН.

Бугай в коровнике / © ТСН

Сергей Жила в нем узнает бывшего вожака. Здесь смешались любовь и политика.

«А этот уже самый раньше, который был фаворит, он у нас проходил трамп, а сейчас у нас фаворит бык СИ, он и с табуном постоянно, а эти бугайчики могут быть и без табуна, и с табуном», — говорит Сергей Жила.

Бугаи к стаду так и не вывели. Но во время предыдущей экспедиции к диким коровам — Сергей Жила зафиксировал новорожденного теленка, ориентировочно месячного возраста. Ученый говорит, в прошлом году выжило только двое телят. Малыши — легкая добыча для хищников.

Стадо одичавших коров берет начало во дворе села Лубянка. Здесь жила самоселка Ольга Ющенко. После смерти женщины в 2016 году ее коровы ушли на свободный выгул. За это время стадо уже обновилось, но историческая память срабатывает, и они иногда заходят во двор. Хорошо протоптанная тропа — тому подтверждение.

Двор, в котором жили коровы / © ТСН

«Они идут сюда, как чувство того дома, старейшая корова в стаде помнит, как она ее доила», — говорит ученый.

В дикой природе доить коров не нужно. Они выживают без человеческой подкормки, поэтому и лишнего молока не производят. И у них уже появляются признаки тура — предка коров.

Чернобыльский заповедник, конечно, не африканская саванна, но дикая природа берет верх и здесь. Конкуренция не только в стаде между быками. Сергей Жила показывает нам территорию, которую для себя заметили местные медведи.

«Медведь метит когтями, сдирает кожу на случай, если сюда придет какая-то медведица, она должна знать, что здесь есть медведь», — говорит ученый.

Но метки медведей — для быков ничто, и эту территорию под елью они замаркировали под себя.

Дата публикации 13:52, 05.05.25 Количество просмотров 8 Пополнение в стаде одичавших коров возле ЧАЭС! Стая растет

Ученый Сергей Жила говорит, что гордость Чернобыльского заповедника — кони Пржевальского. Мало где в мире они живут без подкормки. Но одичавшие коровы популярнее лошадей. И хотя они никогда не станут туром, но влияют на ландшафт и природу, как когда-то их предки.

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