Чудо на Капитолийском холме: как Трамп наконец-то разблокировал военную помощь Украине и когда мы получим оружие

Украинские флаги в стенах Капитолия в руках конгрессменов, овации и цитирования поэмы Тараса Шевченко "И мертвым, и живым, и нерожденным". Все это сопровождало одобрение Палатой представителей Конгресса США в субботу, 20 апреля, последующей военной и финансовой помощи Украине более $60 млрд. Впереди еще голосование в Сенате, которое запланировано на вторник, 23 апреля, и подписание президентом Джо Байденом.

Однако уже сейчас можно сказать, что блокирование трампистами в Конгрессе США в течение почти семи месяцев последующей американской военной поддержки Украины на третьем году полномасштабной войны в Европе, подошло к концу. По крайней мере, до осени, когда американские законодатели будут голосовать свой бюджет на 2025 год, где снова должна быть предусмотрена дальнейшая поддержка Украины, совпадающая как раз не только с президентскими выборами в Америке, но и с переизбранием трети Сената и всей Палаты представителей.

Почему Дональд Трамп в конце концов дал "зеленый свет" на дальнейшую вооруженную поддержку Украины, пренебрегая своими обещаниями договориться с Путиным за 24 часа, если станет президентом США во второй раз? Что такого сказала по-секрету разведка США республиканцам? Но почему это еще не конец битвы за американскую помощь? Читайте дальше в тексте ТСН.ua.

Трамп изменил свое мнение: как приняли помощь Украине

Надежда на дальнейшую американскую вооруженную и финансовую поддержку Украины приближалась к нулю. По крайней мере, до выборов в США в ноябре, потому что этот вопрос стал краеугольным камнем ожесточенного противостояния между демократами и республиканцами. Ранее ТСН.ua уже писал, что Администрация Байдена своими же руками загнала себя в ловушку, когда привела помощь Украине сначала к усилению безопасности на границе с Мексикой (на чем очень удачно играли трамписты, хотя впоследствии об этом уже почти не упоминали. публично), а затем к помощи Израиля, что негативно воспринималось самими же демократами из-за действий правительства Биньямина Нетаньяху в Секторе Газы.

Потребовалось почти семь месяцев тотального уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и большого количества погибших военных и гражданских украинцев, чтобы Дональд Трамп наконец-то дал "зеленый свет" принятию дальнейшей военной и финансовой помощи Украине. Хотя, судя по статье в The Wall Street Journal, данные разведки, которые получил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, заставили его передумать и поставить на голосование пакет помощи Украине на $60 млрд.

"Я действительно верю информации (разведки – ред.), которую мы получили. Я считаю, что Си (лидер Китая Си Цзиньпин – ред.), Владимир Путин и Иран действительно являются осью зла. Честно говоря, я бы лучше отправил в Украину пули, чем американских ребят", — сказал накануне Майк Джонсон, добавив, что его сын осенью начинает обучение в Военно-морской академии.

Не в последнюю очередь оказание помощи Украине ускорила и первая в истории прямая атака Ирана с его собственной территории по Израилю "шахедами" и дронами. Как пишет CNN, на следующий день после этого спикер Палаты представителей Майк Джонсон беседовал с лидером демократического меньшинства нижней палате Гакимом Джеффрисом, пообещав разблокировать оказание помощи союзниками США – Украине, Израилю и Тайваню, даже если это разозлит республиканцев. Некоторые указывают, что на Майка Джонсона повлиял бывший госсекретарь времен Трампа Майк Помпео.

Однако вряд ли Майк Джонсон сам изменил бы свою позицию. По многочисленным публикациям в СМИ, за несколько дней до голосования у него была встреча с Дональдом Трампом, который дал ему гарантию, что он и дальше останется спикером Палаты представителей, несмотря на недовольство его действиями ультраправого крыла MAGA (сокращенно от предвыборного слогана Трампа Make America Great Again — "Сделаем Америку снова большой" – ред.) республиканцев в Конгрессе. Ведь несколько недель назад скандальная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известная своей пророссийской риторикой, в частности о "нацистах в Украине", уже зарегистрировала представление об увольнении Майка Джонсона. Но хода ему так и не дали, по крайней мере, пока.

Что и когда получит Украина: оружие уже на складах

На голосование Палаты представителей в субботу, 20 апреля, вынесли четыре отдельных законопроекта. Хотя еще в феврале Сенат принял объединенный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд. Поэтому чисто процедурно законодателям в нижней палате было легче проголосовать именно его, чтобы быстрее отправить на подпись Джо Байдену. Но политика и приближение выборов взяли верх, потому что нужно было продемонстрировать американскому избирателю, что Конгресс голосует законопроекты именно их авторства. Правда, в Сенат они "ушли" одним пакетом и будут голосоваться так же все вместе, а не каждый в отдельности.

Первым Палата представителей приняла объединенный законопроект – Акт о мире путем силы в 21 в. – предусматривающий запрет Tik Tok (если его не продадут китайским владельцам), возможность передачи Украине замороженных российских активов, расширение санкций против Ирана и России.

"Президент Рейган учил нас, что мир достигается силой, и именно об этом говорится в законопроекте. Иран создает беспилотники и ракеты, которые покупает Россия, чтобы убивать украинцев. И, как мы видели в прошлую субботу, Иран также производит эти беспилотники при поддержке России, чтобы убивать израильтян. Это нужно прекратить", — заявлял глава комитета иностранных дел Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол.

Вторым голосовался пакет помощи американским союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе Тайваня, на $8 млрд.

И третьим американские законодатели приняли пакет помощи Украине почти на $61 млрд, после чего проголосовали за помощь Израилю на $26 млрд, который как раз накануне попросил США выделить большее вооружение из-за обострения на Ближнем Востоке.

Что же, возможно, большинство республиканцев, кроме ультраправого крыла MAGA, и лично Майк Джонсон (который еще не будучи спикером последовательно голосовал против оказания помощи Украине) и Дональд Трамп поняли, что с осью зла Китай-Россия-Иран нужно что-то делать, иначе может быть поздно. А, возможно, их мнение изменили последние соцопросы, которые показали проседание рейтингов республиканцев и сокращение разрыва между Джо Байденом и Дональдом Трампом, потому что запрос на поддержку Украины в американском обществе, как среди демократических, так и республиканских избирателей, в целом сохраняется.

Прежде чем принять пакет помощи Украине, чисто процедурно законодатели должны были провалить голосование за четыре поправки, которые отменяли дальнейшую поддержку Киева. Одна из них принадлежала Марджори Тейлор Грин, предлагавшей каждый доллар помощи для Украины в этом законопроекте свести к нулю. Другой была авторства Виктории Спарц, украинки по происхождению, которая предлагала запретить Белому дому предоставлять Украине оружие непосредственно из составов Пентагона. И еще две поправки касались запрета предоставить Киеву невоенное финансирование и отправить этот законопроект обратно на доработку в комитет.

К счастью для нас все эти поправки были отклонены, и законопроект о дальнейшей военной и финансовой поддержке Киева Палата представителей приняла 311 голосами "за". Зал сразу же разразился овациями, законодатели начали размахивать украинскими флагами, на что спикер Майк Джонсон сделал замечание, что это запрещено правилами, а в зале Конгресса может быть только один флаг – американский.

Теперь все эти четыре законопроекта должны быть приняты во вторник, 23 апреля, Сенат, причем одним пакетом сразу, после чего они сразу же пойдут на подпись президенту Байдену. Сколько пакет помощи Украине предусматривает чисто военную и финансовую поддержку? На пополнение запасов Пентагона, откуда мы и получаем оружие, направят $ 13 млрд. Еще почти $ 14 млрд пойдут на закупку американского оружия у производителей, которое потом поедет в Украину. Еще почти $ 9 млрд – это прямая бюджетная помощь Украине в виде ссуды (правда по решению президента ее могут списать). И $ 7 млрд пойдут на укрепление обороноспособности союзников (преимущественно европейских – ред.).

Как Украина может получить оружие после того, как президент Байден подпишет законопроект о дальнейшей поддержке Украины? В Пентагоне говорят, что на это уйдет всего несколько дней – максимум неделя – ведь все уже давно отгружено и хранится на складах в Германии. Приоритет – это артиллерийские снаряды и ракеты-перехватчики к системам ПВО, как собственно и сами эти системы. Законопроект также содержит норму об обязательстве президента США "немедленно" передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. И, по словам председателя комитета по разведке Сената Марка Уорнера, Украина может получить их уже до конца апреля. Правда, также в проголосованном проекте говорится, что Белый дом может и не предоставить Украине дальнобойные ракеты, "если эта передача может навредить национальной безопасности США".

Поэтому этот раунд борьбы за дальнейшую американскую помощь Украина выиграла. Большинство украинских и западных СМИ называли субботу, 20 апреля, историческим днем, потому что Палата представителей наконец проголосовала за военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Майка Джонсона даже сравнивали с Уинстоном Черчиллем. Однако это довольно странно, ведь республиканцы сами создали эту проблему, намеренно блокируя помощь союзникам. К тому же это еще далеко не конец борьбы. До конца сентября Конгресс должен утвердить свой федеральный бюджет на 2025 год, где помощь союзникам – Украине, Израилю и Тайваню – также должна быть заложена. А это будет происходить как раз за месяц до выборов в США.