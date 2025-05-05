- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 362
- Время на прочтение
- 1 мин
Чудо на Оболони: женщина уцелела во время атаки дронов на ее квартиру в Киеве
Российские дроны атаковали Киев. Досталось Оболонскому району столицы.
Российские дроны накануне массированно атаковали Киев. В столице пострадал Оболонский район.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондентка ТСН Алина Лисовая.
Корреспондентка ТСН побывала в квартире на 12-м этаже многоэтажки, куда попали обломки российского дрона. Там поднялся пожар. В помещении все выгорело и прошило потолок дома.
«Сейчас здесь работают коммунальщики и пытаются привести в порядок квартиру. Здесь еще вчера начали ликвидировать последствия атаки», — говорит Алина Лисовая.
На момент обстрела в квартире находилась хозяйка. На удивление, она не пострадала, поскольку спала в соседней комнате.
Глава местной РГА Кирилл Фесик говорит, что в доме продолжаются аварийные ремонты.
«Сейчас идет уборка и устранение последствий. На крыше сделано временное покрытие», — говорит он.
Чиновник обещает восстановить крышу и квартиру в жилом доме. Люди же рассказывают о пережитом ужасе.
«Так страшно было. Сначала тихонько, а потом — как бахнет», — говорит местная жительница.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: