Чудо на Оболони: женщина уцелела во время атаки дронов на ее квартиру в Киеве

Последствия атаки на Киев / © ТСН

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Российские дроны накануне массированно атаковали Киев. В столице пострадал Оболонский район.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондентка ТСН Алина Лисовая.

Корреспондентка ТСН побывала в квартире на 12-м этаже многоэтажки, куда попали обломки российского дрона. Там поднялся пожар. В помещении все выгорело и прошило потолок дома.

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«Сейчас здесь работают коммунальщики и пытаются привести в порядок квартиру. Здесь еще вчера начали ликвидировать последствия атаки», — говорит Алина Лисовая.

На момент обстрела в квартире находилась хозяйка. На удивление, она не пострадала, поскольку спала в соседней комнате.

Дата публикации 14:56, 05.05.25 Количество просмотров 26 Киев от дронов отбился, но последствий не избежал! Ситуация на Оболони!

Глава местной РГА Кирилл Фесик говорит, что в доме продолжаются аварийные ремонты.

«Сейчас идет уборка и устранение последствий. На крыше сделано временное покрытие», — говорит он.

Чиновник обещает восстановить крышу и квартиру в жилом доме. Люди же рассказывают о пережитом ужасе.

«Так страшно было. Сначала тихонько, а потом — как бахнет», — говорит местная жительница.

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