Последствия российского нападения

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Уже 11 погибших в поселке Димер в Киевской области в результате удара по пятиэтажному жилому дому. Еще семеро получили ранения, психологическую помощь оказали более 70 местным жителям. Россияне атаковали город в ночь на воскресенье — с тех пор на месте продолжается поисковая операция, которая уже близится к завершению.

По оценкам спасателей, вероятность того, что под завалами ещё могут находиться люди, невелика. В Киевской области сегодня — день траура по погибшим в результате российского нападения на область: в знак скорби приспущены государственные флаги, ограничено проведение развлекательных мероприятий.

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7-летний мальчик Давид и ещё одна пожилая женщина выжили под завалами в Димере. Спасатели обнаружили их накануне вечером в ходе поисково-спасательной операции, которая продолжалась весь день.

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О надежде людей, которая не угасала до самого конца, — далее в репортаже корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

«Там остался сын, ночевал дома»: история 18-летнего Романа

Лидия внимательно следит за каждым движением спасателей. Она даже издалека узнает разбитую мебель своей квартиры на 5-м этаже.

Вообще семья — мама, отчим и сын — живут в деревне, но накануне трагедии 18-летний Роман остался на ночь в Димере, где у него были дела, как рассказывает его отчим. И это решение оказалось роковым.

Отчим 18-летнего Романа: «Ему18 лет — вчера мы там меняли ему паспорт, и он уехал домой, не захотел ехать в деревню и уехал домой. Мы просили его поехать в деревню, а он не захотел».

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На месте трагедии собралось много людей: это родные и друзья тех, кто до сих пор не вышел на связь. С ними работают психологи.

Разрушения с 5-го по 1-й этаж и работа 125 спасателей

Дрон попал в пятиэтажный дом ранним утром. Вероятно, боевая часть беспилотника взорвалась на уровне 3-го этажа — там сразу возник пожар, все квартиры с пятого по первый этаж разрушены, от половины подъезда осталась лишь одна стена.

Разрушенный подъезд тлел весь вчерашний день, и время от времени вспыхивал огонь. Его тушили водой, что затрудняло поисковые работы. Кроме того, спасательную операцию несколько раз приходилось приостанавливать во время воздушных тревог из-за угрозы повторных ударов.

Сначала с помощью техники снимают плиты перекрытия, говорит Виктория Рубан, пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области, а затем спасатели уже вручную расчищают строительные завалы.

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Виктория Рубан, пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области: «Работают более 125 спасателей, задействована тяжелая техника, привлечены кинологи с собаками. Но процесс таков, что тяжелая техника снимает плиты — уже снято более 25 плит перекрытия — а затем спасатели постепенно разбирают завалы».

«Вчера у этой женщины был день рождения, а сегодня она родилась во второй раз»: показания очевидцев

Квартира Татьяны находится на 4-м этаже. В ночь трагедии, по её словам, её не было дома, и именно это спасло ей жизнь. Женщине только что исполнилось 60 лет.

Соседка Татьяны: «Вчера у этой женщины был день рождения, а сегодня она родилась во второй раз».

Дома её ждали две кошки: «Одной точно нет, потому что она была в гостиной».

Женщины хорошо знают всех жильцов дома. Они живут в нём с самого первого дня и перечисляют тех, кто до сих пор не вышел на связь: «Тётя Нина с сыном Сергеем — их нет».

Среди пропавших без вести — и родственники другой супружеской пары: «Дочь и внучка…»

Люди говорят, что над Дымером постоянно летают дроны — через их городок проходит один из постоянных маршрутов российских беспилотников: «Часто бывают такие взрывы, но чтобы такое — это ужас!»

Сразу после взрыва спасатели эвакуировали девять человек, среди них — ребенок, четверо получили травмы. Другая женщина, Татьяна, живёт в нескольких домах отсюда, но на месте удара оказалась уже через три минуты. В соседнем с разрушенным подъезде живёт её сын.

Татьяна, местная жительница: «Дым , страх, испуг — ия начала заикаться от перепуга. Сын, слава Богу, жив. Обломки, окна — это мелочи жизни. Нет людей, это самое печальное — люди погибли, горько. И зима на носу, холода…»

14 часов под завалами: спасение второклассника Давида

Но к вечеру появляется новость, в которую трудно поверить. Спасатели извлекли живым из-под завалов 7-летнего мальчика, родители которого смогли самостоятельно выбраться сразу после российского удара. Мальчик — его зовут Давид, ученик второго класса — провёл под строительными конструкциями почти 14 часов.

Спасательная операция вчера продолжалась весь день и сегодня снова продолжается.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 23 НОЯБРЯ! УКРАИНУ накроет СНЕГ! АТАКА НА КИЕВ и ОБЛАСТЬ! Горящие НПЗ

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