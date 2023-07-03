Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Чудо-техника: конструктор из Славянска создал медэвак-шасси, которые могут заменить 4 бойцов

Автор
Карина ВакареваКарина Вакарева
Дата публикации
Просмотры
1793
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Чудо-техника: конструктор из Славянска создал медэвак-шасси, которые могут заменить 4 бойцов

Дмитрий Мамонов придумал решение, что облегчит транспортировку "трехсотых"

Вместо четырех человек этими ношами во время эвакуации может управлять только один оператор и на расстоянии с помощью пульта.

Эвакуация раненых с поля боя – нелегкая задача для бойцов и медиков. Тяжелые ноши, вражеский огонь и заминированные поля – обыденность для украинских защитников, спасающих побратимов. Чтобы бойцы так не рисковали, переселенец из Славянска Дмитрий Мамонов придумал решение, что облегчит транспортировку "трехсотых", говорится в ТСН.

Два детских гироборда, несколько плат и блок аккумуляторов. Незамысловатая конструкция может перевозить груз весом до 120 килограммов, а еще преодолевать дистанции до полутора километров. “Это устройство должно проезжать там, где пройдут четыре человека с носилками, – говорит разработчик.

Вместо четырех человек этими ношами во время эвакуации может управлять только один оператор и на расстоянии с помощью пульта.

Дмитрий Мамонов придумал решение, что облегчит транспортировку
Дмитрий Мамонов придумал решение, что облегчит транспортировку "трехсотых"

Конструктор Дмитрий Мамонова свою разработку изобретением не называет, лучше аналогом. Говорит, что такие есть в Эстонии, но у них, по его мнению, есть недостатки. Цена – около трехсот тысяч евро, размеры и сложность в управлении. Все это учел, посоветовался с бойцами и парамедиками, сделал пробный вариант и дошел до усовершенствованной версии – этот образец не боится ни грязи, ни влаги. Свою разработку Дмитрий называет медэвак-шасси. Она может не только транспортировать трехсотых, но и доставлять снаряды на передовую. Платформа адаптирована под любой рельеф и передвигается, как на колесах, когда почва сухая и твердая, так и на гусеницах.

Парамедик Даниил, находившийся на передовой и знающий все риски эвакуации раненых военных, консультировал Дмитрия. Уже в последствии проверил электроноши на практике. После испытания единственный экземпляр ношей поехал с парамедиком в Покровск, на Донетчину, а оттуда уже на «ноль».

Парамедик Даниил, находившийся на передовой и знающий все риски эвакуации раненых военных, консультировал Дмитрия. / ©
Парамедик Даниил, находившийся на передовой и знающий все риски эвакуации раненых военных, консультировал Дмитрия.

Читайте также:

Россияне 100 дней издевались в застенке над 70-летним блоггером, чтобы согласился на них работать

Семья из Донетчины, потерявшая частную ферму, смогла возродить все с нуля на Полтавщине даже с большим масштабом

Орехов страдает от авиационных бомб, но по городу до сих пор ездит пара волонтеров, которая кормит сотни заброшенных животных

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1793
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация