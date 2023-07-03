Чудо-техника: конструктор из Славянска создал медэвак-шасси, которые могут заменить 4 бойцов

Вместо четырех человек этими ношами во время эвакуации может управлять только один оператор и на расстоянии с помощью пульта.

Эвакуация раненых с поля боя – нелегкая задача для бойцов и медиков. Тяжелые ноши, вражеский огонь и заминированные поля – обыденность для украинских защитников, спасающих побратимов. Чтобы бойцы так не рисковали, переселенец из Славянска Дмитрий Мамонов придумал решение, что облегчит транспортировку "трехсотых", говорится в ТСН.

Два детских гироборда, несколько плат и блок аккумуляторов. Незамысловатая конструкция может перевозить груз весом до 120 килограммов, а еще преодолевать дистанции до полутора километров. “Это устройство должно проезжать там, где пройдут четыре человека с носилками, – говорит разработчик.

Вместо четырех человек этими ношами во время эвакуации может управлять только один оператор и на расстоянии с помощью пульта.

Дмитрий Мамонов придумал решение, что облегчит транспортировку "трехсотых"

Конструктор Дмитрий Мамонова свою разработку изобретением не называет, лучше аналогом. Говорит, что такие есть в Эстонии, но у них, по его мнению, есть недостатки. Цена – около трехсот тысяч евро, размеры и сложность в управлении. Все это учел, посоветовался с бойцами и парамедиками, сделал пробный вариант и дошел до усовершенствованной версии – этот образец не боится ни грязи, ни влаги. Свою разработку Дмитрий называет медэвак-шасси. Она может не только транспортировать трехсотых, но и доставлять снаряды на передовую. Платформа адаптирована под любой рельеф и передвигается, как на колесах, когда почва сухая и твердая, так и на гусеницах.

Парамедик Даниил, находившийся на передовой и знающий все риски эвакуации раненых военных, консультировал Дмитрия. Уже в последствии проверил электроноши на практике. После испытания единственный экземпляр ношей поехал с парамедиком в Покровск, на Донетчину, а оттуда уже на «ноль».

Парамедик Даниил, находившийся на передовой и знающий все риски эвакуации раненых военных, консультировал Дмитрия.

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