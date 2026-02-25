Чудо в Днепре: нейрохирурги США и Украины спасли военного, мозг которого прошил металлический болт

Медики, которые спасали военного / © ТСН

Металлический стержень прошил мозг и остановился за глазом — с таким ранением, которое обычно считается смертельным, в больницу Днепра попал военный Дмитрий. После взрыва вражеского «Шахеда» жизнь защитника висела на волоске, но благодаря совместным усилиям украинских и американских нейрохирургов произошло настоящее чудо. Результаты операции ошеломили даже самих медиков.

Подробности узнавала корреспондент ТСН Ольга Павловская.

5 часов под микроскопом: борьба за каждый нерв

Дмитрий получил ранение во время выполнения боевого задания. Металлический болт от российского дрона вошел в череп, прошел через ткани мозга и застрял вблизи глазной орбиты, давя на зрительный нерв. Чтобы спасти не только жизнь, но и способность видеть, двигаться и говорить, врачи решились на сложнейшее вмешательство.

Нейрохирург: «Болт, костные обломки, стекло, деревянные обломки… И это все мы удаляли под микроскопом, очень осторожно, чтобы не привести к дополнительной травме».

Американские хирурги, прибывшие в Днепр с медицинской миссией, работали бок о бок с украинскими коллегами. На искусственном черепе профессор из Вашингтона показывает траекторию стержня: он остановился в миллиметрах от критически важных центров.

Рокко Армонда, профессор нейрохирургии (Вашингтон, США): «Вход был вот с этого направления. Остановился возле орбиты. Оптический нерв располагается вот здесь, поэтому фрагменты давили на него. Эта больница — одна из самых загруженных в мире. Мы здесь, чтобы учиться, ассистировать и помогать бок о бок».

Потрясающий результат: зрение возвращается

Уже на третий день после операции Дмитрий демонстрирует невероятный прогресс. Хотя сначала левая сторона тела была парализована, сейчас военный уже может шевелить ногой и рукой. Но самая большая радость — возвращение зрения.

Военный рассказал о том, как получил тяжелое ранение

Сам Дмитрий, родом из Черкасс, на фронте уже почти три года. Он вспоминает, что удар пришелся именно на его пассажирскую сторону, когда он был в машине. Побратимы сработали мгновенно — оказали первую помощь и эвакуировали, что и дало шанс врачам начать борьбу за его жизнь.

Дмитрий стал 34-м пациентом, которого профессор Рокко Армонда прооперировал вместе с днепровскими медиками во время этой миссии. На память о совместной победе над смертью американец подарил бойцу специальные шевроны.

Дома защитника ждут жена, мама и дочь-первоклассница. Врачи уверены: вскоре Дмитрий сможет увидеть своих родных не сквозь туман ранения, а собственными глазами.

