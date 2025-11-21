Чудо в Тернополе: спасатели достали живым 20-летнего Богдана, который 10 часов пролежал зажатый под завалами

20-летний Богдан / © ТСН

Среди ужасных новостей о 31 погибшем в Тернополе единственная семья дождалась утешительной вести от спасателей: за почти 10 часов поисков из-под руин разрушенной многоэтажки достали живым 20-летнего студента Богдана. Это спасение уже называют настоящим чудом.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Пасс.

«Жив наш Богдан! Слава Богу!»

Чрезвычайники Главного мобильного спасательного центра ГСЧС медленно двигались вдоль руин. Чтобы услышать дыхание сквозь тонны кирпича и бетона, они в очередной раз объявили «минуту тишины». И вдруг раздался крик о помощи.

«Мы с коллегами увидели то место, где он находится, и начали контактировать с пострадавшим», — рассказал Денис Карпенко, спасатель ГСЧС.

Богдан, который жил на последнем, 9-м этаже, задержался дома, когда его мама спустилась в укрытие. Парня зажало между 5-м и 6-м этажами в кухне возле холодильника, под огромной грудой завала.

«Мама просто молилась, верила и надеялась. Целый день просто ждали под этим домом», — говорит Марьяна Соловенюк, троюродная сестра спасенного юноши.

«Он был в позе эмбриона»

Шестеро спасателей осторожно разбирали обломки, постоянно поддерживая контакт с юношей.

«Я его успокаивал, говорил — не нервничай, не трать силы. Потому что над тобой очень много завала, нужно разобрать. Наберись терпения и жди — мы тебя обязательно спасем,» — вспоминает Денис Карпенко.

Спасатели наложили ему турникет: «Он был в позе эмбриона. У него было очень мало свободного места, чтобы дышать, и одна рука была перебита кухонным стулом. Это чудо, как он выжил».

Богдан, студент политехники, сейчас в реанимации. Его состояние стабильно тяжелое, угрозы жизни нет. Юноша получил перелом руки, трещину грудной клетки, ушиб внутренних органов и сильное переохлаждение, ведь 10 часов был в шортах зажат между плитами.

«Он настоящий казак. Я думаю, что, возможно, вы еще с ним познакомитесь и увидите, какой этот Богдан, который выдержал на себе плиты и эту поруху,» — с гордостью говорит сестра.

Богдана ждет длительное лечение и еще более долгая реабилитация, но главное — он жив и его единственная семья имеет надежду.

