Чудом не взорвался: в Киеве на Оболони вражеский дрон упал на детскую площадку (видео)

В Киеве дрон упал возле домов и детской площадки / © соцмережі

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В Киеве во время очередной атаки один из российских дронов упал между домами и не сдетонировал. Произошло это на Оболони, возле жилых домов по улице Архипенко. Российское железо пошло на снижение и упало на открытой территории рядом с детской площадкой, частично разрушив ограждение.

Информацию о падении беспилотника сайту подтвердили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

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«Есть подтвержденное падение между домами на Оболони. Без горения и детонирования. К счастью, пострадавших среди граждан нет», — сообщили в КГВА.

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Известно, что на место падения беспилотника выезжали представители полиции и взрывотехники. Опасный боеприпас оперативно вывезли подальше от жилого квартала. Специалисты должны идентифицировать дрон и изучить.

В Киеве дрон упал возле домов и детской площадки / © соцмережі

Местные жители рассказывают, что на детской площадке обычно играют много детей, и назвали настоящим чудом то, что российский дрон не взорвался после падения.

В Киеве дрон упал возле домов и детской площадки / © соцмережі

Ответственные службы напоминают киевлянам, что во время воздушной тревоги не стоит оставаться на открытых территориях, гулять по улицам, в парках и скверах.

В Киеве дрон упал возле домов и детской площадки / © соцмережі

В Киеве дрон упал возле домов и детской площадки / © соцмережі

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, в Киеве в результате российской атаки произошли пожары и разрушения в четырех районах города. Последствия атаки фиксируют на Киевщине.

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Также вечером 30 сентября произошел пожар на территории киностудии имени Довженко. На место происшествия отправились спасатели, чтобы усмирить огонь.

К слову, в ночь на 30 сентября российские войска совершили массированную атаку по Украине, запустив ракеты и 188 ударных беспилотников, основным направлением которой стала Киевщина.

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