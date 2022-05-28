Чудом пережила обстрелы: удивительное продолжение истории уцелевшей иконы из разрушенной квартиры в Бородянке

История с иконой, которую нашли уцелевшей в разрушенной россиянами квартире в Бородянке Киевской области, получила удивительное продолжение.

Удалось разыскать обладательницу обиды. Женщину очень хотел еще раз увидеть полковник Николай Журавлев, которому она и подарила икону. Но ее контакты и даже имя военнослужащий забыл расспросить.

Почему эта новая встреча стала судьбоносной, рассказали в ТСН.

Николай Журавлев занимает женщину. Он с ней встречался всего несколько недель назад. Впрочем, зовут ее Виктория вообще узнал только сейчас. Но она ему как родная. Николая и Викторию объединила икона.

Эту историю ТСН рассказала в одном из предыдущих выпусков. Полковник приезжал в уволенную Бородянку раздавать местным гуманитарную помощь. Тогда на пепелище разбитой решистами многоэтажки в разбомбленной квартире он увидел уцелевший образ. Муж так проникся, что чуть не заплакал. В то же время владелица, у которой тогда даже забыл спросить имя, подарила святыню ему.

Икону полковник отреставрировал и передал в часовню одного из военных учебных заведений Киева. Как найти женщину, не знал. Что их ищут, Виктория и ее муж Александр узнали от знакомых, увидевших сюжет ТСН.

Данилюки приглашают в свой дом. В начале марта в здание кафиры попали авиаударом. В квартиру теперь можно подняться только через балкон. Взрыв был настолько мощным, что полностью разрушил один из подъездов. От бытовой техники и мебели не осталось ничего.

Сегодня Виктория в свое изуродованное россиянами жилье зашла впервые. Здесь семья Данилюк прожила около 20 лет. Вырастила двоих детей. Люди до сих пор не могут поверить, что их трехкомнатная любимая квартира превратилась в руину. Радуются только одному: они живы, потому что уехали отсюда еще до обстрела. Но на момент удара в доме находились многие их соседи. Тела погибших спасатели извлекали из-под завалов несколько дней.

В то утро погибла и мама Яны Оникиенко. Узнать ее изуродованное тело невозможно. Так что дочь делала ДНК-тест. А сейчас вместе отцом Василием пришла взглянуть на то, что осталось от дома. "Папа успел выйти буквально за 5 минут раньше из дома. Спасся чудом. Он собирался на работу. Мама оставалась дома. Она спускалась в подвал. Должна была спускаться в подвал. Но ведь никто не знал, что будет авиаудар", — вспоминает она.

Как в квартире среди развалин уцелел образ, Данилюки очень удивляются. Говорят: икона старинная. Ее подарили бабушке Александра. В коллекции еще две. Их спасли из квартиры раньше до обстрела. А теперь специально привезли показать полковнику. "Я поражен. Просто поражен, чудо Божие", — говорит Журавлев.

"Икона божьей матери неопалимая купина, которая как раз и предохраняет от пожара. Пожалуй, это как раз тоже знак, что Матерь Божья как раз и посодействовала, что эти святые образы были сохранены", — говорит военный капеллан Дмитрий Присяжный.

Еще больше удивляет всех, что сын Данилюков Юрий проходит военную кафедру в учебном заведении, на территории которого в часовне отныне хранится его семейная икона. Он и не знал, что икона из родительской квартиры теперь – здесь. Юрий же радуется, что икона теперь будет оберегать не только их семью.