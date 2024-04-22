Чудом выжил после ракетного удара РФ: щемящая история невероятного спасения парня из Мирнограда

ТСН уже рассказывала историю 19-летнего Богдана Салимова из Мирнограда Донецкой области.

В пятиэтажку, где жил парень, прилетела российская ракета. Его зажало плитами с двух верхних этажей. Три часа юноша пробыл под завалами. Когда его освободили, перестал чувствовать все тело. Врачи сделали невозможное. И сегодня Богдан уже самостоятельно ходит и активно готовится к выписке.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Богдан уже ступает шаг за шагом и улыбка не сходит с его лица. Наконец ноги снова слушаются. Травмы парень получил в родном Миргороде Донецкой области, где 12 марта ракетными ударами враг разрушил сразу четыре многоэтажки. 19-летнего парня привалило плитами с верхних этажей.

Богдан Салимов

"Говорит, мама спасибо, что я худенький, я сложился как эмбрион, и этому компьютерному креслу и провалился на 3 этаж, на него сложился чердак, 5 этаж, 4 этаж, Из него поднимали краном плиты, как его не раздавило там. Чудо Господне", — говорит мать Богдана Виктория Салимова.

Мать Богдана Виктория Салимова.

Три часа он ждал спасения и чувствовал, как понемногу немеет тело. Из-за травм Богдан не мог даже пошевелиться. Его доставили в реанимацию Днепра. Повреждения были очень тяжелые.

"Эти позвонки, которые были поражены два позвонка, были поломаны, был большой отек. Отказали все органы, он не мог проглотить слюну, это уже тяжелая такая патология, которая говорит, что хорошего ничего быть не может", - объясняет медик.

Две недели парень пролежал почти без движения. А дальше с помощью реабилитологов начал подниматься. Ежедневно по три часа Богдан занимается в реабилитационном центре, который недавно открыли в этой больнице. Для него разработали специальный комплекс упражнений.

Основная его цель сейчас - вернуть полную подвижность рукам и ногам. Вместе с Богданом реабилитацию в этом центре проходят еще почти сотня военных.

Чтобы правая рука быстрее начала работать Богдан занимается упорно. Мечтает в этом году закончить обучение в вузе и написать диплом своими руками.

Последствия удара по Мирнограду в марте 2024 года

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