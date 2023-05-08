"Чудом выжил": рассказ владельца квартиры, наиболее пострадавшей во время ночной атаки в Киеве (фото)

Еще один житель этого дома теперь считает 8 мая вторым днем рождения.

Владелец квартиры в Святошинском районе Киева, чья квартира больше всего пострадала после атаки дронами, рассказал, что в момент взрыва вместе с женой находился в другом крыле квартиры. По его мнению, это спасло им жизнь.

Об этом мужчина, захотевший остаться анонимом, сообщил корреспонденту ТСН.ua.

Он рассказал, что обломок прилетел в зал. После взрыва в доме исчез свет.

"Взрыв мощный исчез свет, понял, что разрушенный зал, услышал запах гари. Мы с женой были в другой комнате, к счастью. Мебель разорвало в клочья, стены нет", — вспомнил он.

Владелец самой разрушенной квартиры добавил, что его родители до сих пор не знают, что в их квартиру прилетело. Он переживает за их здоровье, поскольку они уже в солидном возрасте.

Еще один житель этого дома Владимир рассказал, что волна взрыва от падения обломков дрона была настолько мощной, что его отбросило во вторую комнату. 8 мая отныне мужчина считает вторым днем рождения. В момент взрыва он находился в коридоре.

"Это мой второй день рождения, после того, как меня забросило в комнату второй взрывной волной", — сказал Владимир.

Муж прожил в квартире сам — его жена и ребенок за границей.

Квартира в Святошинском районе Киева после атаки дронами 8 мая / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Квартира в Святошинском районе Киева после атаки дронами 8 мая / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Квартира в Святошинском районе Киева после атаки дронами 8 мая / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Ночная атака по Киеву 8 мая

Напомним, ночью 8 мая Россия атаковала Киев иранскими дронами Киев. В частности, обломки вражеского беспилотника попали в квартиру на 11 этаже Святошинского района Киева. Этот дом пострадал больше всего во время атаки россиян.

Мэр столицы Виталий Кличко с места происшествия рассказал, что это была более массовая с начала полномасштабного вторжения атака дронов по столице. Во время атаки пять человек получили ранения, один госпитализирован.

Все, что известно о ночной атаке врага и последствиях — читайте у материала на ТСН.ua.

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