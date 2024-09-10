Чудом выжил в пятый раз: в Ровенской области спасают собаку, которую избили на глазах у детей

В Ровенской области местный житель на глазах у детей жестоко избил собаку, опрокинув животное через себя и нанося удар ногой. На днях такое видео в соцсети обнаружили ровенские зоозащитники и приступили к операции по поиску и спасению пса.

Подробности в комментарии для ТСН.ua рассказала одна из волонтеров, которая заботится о судьбе этой собаки.

"Собаку нашли с помощью полиции. Животное избил владелец. Кстати, он уже извинился, но его извинения никому не нужны. Избиение произошло якобы из-за того, что собака укусила его сестру. Эта сестра была в больнице, но оттуда ее отпустили. Состояние у собаки плохое. Это кобель возрастом 2-3 года, молодой. Его состояние плохое не из-за ударов, а из-за ухода, который был за ним. Есть проблемы с желудком и кровью, у него сломан один верхний клик. Собака очень запуганная. Во время рентгена в теле животного нашли три пули (с учетом двух тяжелых ударов получается, что собака выжила в пятый раз за последнее время - Ред.) Они появились в собаке не в этот раз, а раньше", - рассказала нам волонтер Леся Омельян.

В Ровенской области парень избил собаку

По ее словам, сейчас проводится обследование собаки и впоследствии для нее будут подысканы новые владельцы. Полиция Ровенской области сообщила, что следователи открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

"В ходе проверки, полицейские установили обидчика — 22-летнего жителя села Хмель Сарненского района. Он рассказал, что в тот день во время сбора урожая картофеля его собака набросилась на малолетнюю родственницу и покусала ее", — сообщил отдел коммуникаций ГУНП в Ровенской области.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит от 3 до 5 лет заключения.

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