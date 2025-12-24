Чудотворный образ в Софии Киевской: ученые сделали сенсационное открытие

Фреска святого Николая / © ТСН

Фреска святого Николая в Софийском соборе в Киеве, вероятно, была тем самым чудотворным образом Николая Мокрого, к которому на протяжении веков обращались за помощью наши предки. Такое предположение сделали ученые Национального заповедника "София Киевская".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По известному преданию, еще тысячу лет, когда только был построен собор, женщина, которая ездила на паломничество в Вышгород через Днепр, уронила в воду своего ребенка. Малыша считали погибшим, но когда родители пришли с молитвами в собор, то возле иконы святого Николая нашли своего сына в мокрых пеленках - живого.

Образ Николая после этого чуда стали считать чудотворным.

С иконы Николая Мокрого делали списки, известные во всем мире, а сам образ, который считался каноническим, находился в соборе вплоть до Второй мировой войны. После того местные священники эвакуировали его в Европу, а затем перевезли в Америку.

Киот, в котором хранилась икона, десятилетиями стоял пустым: переговоры о возвращении эвакуированного образа продолжаются.

В этом году софийские ученые сделали невероятное открытие. Они обратили внимание на фреску святого Николая - одну из сотен, которыми украшен собор.

Она оказалась плотно покрыта мелкими гвоздями и следами от них. Нижняя же ее часть была вытерта от многочисленных человеческих прикосновений. Это все может свидетельствовать о том, что именно этот образ нашими предками считался чудотворным.

Может, это и есть Николай Мокрый? И на самом деле, стен собора он никогда не покидал?

Это открытие и эта смелая гипотеза дает нам нечто чрезвычайно важное. Веру, что в сопротивлении врагу с нами бок о бок, кроме Оранты и небесного воинства, еще и святой Николай-чудотворец, который уже тысячу лет бережет Киев, Украину и всех нас.

Напомним, в июне этого года Софийский собор, тысячелетний памятник, переживший нашествия и войны, пострадал от очередного российского обстрела Киева