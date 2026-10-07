Чума в России: что на самом деле там произошло и существует ли угроза распространения опасной болезни

В РФ может произойти вспышка чумы / © ТСН

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Смерть 28-летней исследовательницы особо опасных инфекций взбудоражила весь мир. Вашингтон бьет тревогу и требует от американцев немедленно покинуть Россию, а Дональд Трамп планирует лично связаться с Путиным в экстренном порядке. Что на самом деле вырвалось из стен сибирского противочумного института и почему Кремль снова действует по методикам Свердловска и Чернобыля? Все подробности — в репортаже ТСН.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ДОМ ТРИЖДЫ ДЕЗИНФИЦИРОВАЛИ! Вспышка чумы в России?! Трамп срочно звонит Путину

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Посольство США выпустило предупреждение

«Срочно уезжайте или откажитесь от поездок». Соединённые Штаты бьют тревогу из-за событий в России. Американское посольство в Москве опубликовало специальное медицинское предупреждение для всех своих граждан на территории РФ. Причина — подозрение на вспышку легочной чумы в Иркутской области после внезапной смерти сотрудницы специализированного противочумного института. Дипломатическое ведомство предупредило: возможности Вашингтона помогать американцам в России сегодня крайне ограничены, а в регионах за пределами столицы — практически сведены к нулю.

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Американским гражданам рекомендуется немедленно обращаться к врачам при малейших признаках лихорадки или поражения дыхательных путей, держаться как можно дальше от медицинских учреждений Сибири, где введены ограничения, а главное — при первой же возможности покинуть территорию России.

Тайна в Иркутске: кто такая Дарья Шипилова

Эпицентром международной напряжённости стал сибирский город Шелехов. Именно там несколько дней назад скончалась молодая женщина — лаборантка ведущего исследовательского центра, которую местные СМИ идентифицировали как Дарью Шипилову.

Официальный диагноз, озвученный российской стороной, звучит крайне расплывчато: тяжелая пневмония так называемого «неизвестного происхождения». Однако женщина работала не в обычной поликлинике, а на закрытом объекте, который непосредственно занимается изучением опасных патогенов, в том числе легочной чумы.

Сразу после её гибели в Иркутске заблокировали несколько больниц, десятки контактных лиц отправили в строгую изоляцию, а по городу распространились тревожные слухи об утечке смертоносного возбудителя. Российские власти попытались преуменьшить масштабы: губернатор области Игорь Кобзев заявил, что проведенные расширенные экспертизы якобы не выявили никаких опасных бактерий, связанных с профессиональной деятельностью лаборантки. А Роспотребнадзор сообщил, что среди лиц из круга общения умершей зафиксированы лишь обычная простуда и коронавирус. Однако полную картину исследований и конкретные результаты тестов Москва до сих пор не обнародовала.

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Что произошло в Иркутске

Пока официальная Москва пытается убедить мир, что ситуация под контролем, журналисты независимого издания «Люди Байкала» восстановили хронологию событий на месте. Все началось вечером в пятницу, второго октября. К обычному двухподъездном дому на окраине Иркутска, где проживала 28-летняя Дарья Шипилова, неожиданно подъехали три автомобиля. Из них вышли люди в противогазах и оранжевых комбинезонах химической защиты. Они развернули емкости с едким дезинфицирующим средством и залили им весь подъезд. Жильцы дома рассказывают: вонь была невыносимой, пришлось распахнуть двери настежь, чтобы не задохнуться. Испуганным соседям дезинфекторы бросили лишь одну короткую фразу: «Нас прислал Роспотребнадзор. Какая-то девушка умерла от смертельно опасного вируса». Впоследствии этот дом дезинфицировали ещё дважды. О вирусе больше не упоминали — людям цинично лгали, что травляют тараканов, которых в здании никогда не было. В то же время сами дезинфекторы после работы тщательно упаковывали свои защитные комбинезоны в герметичные пакеты.

Как выяснили следователи, первые симптомы простуды у Дарьи Шипиловой проявились прямо на рабочем месте — в институте, где она работала в отделе микробиологии чумы. Сначала даже температуры не было, но состояние стремительно ухудшалось, появился отек. Двадцать девятого сентября её экстренно госпитализировали в больницу города Шелехов — именно туда, где во время пандемии действовал закрытый ковидный госпиталь. А в ночь на второе октября девушка скончалась.

Смерть исследовательницы вызвала мгновенную панику в властных кругах. В Иркутск экстренным рейсом вылетела главный санитарный врач России Анна Попова. Силовики и чиновники утвердили секретный оперативный план действий. Контактных лиц доставляли в стационары на машинах скорой помощи под конвоем ФСБ. В самом противочумном институте заблокировали около двухсот сотрудников: ученые три суток провели запертыми внутри здания, спали на стульях и собственных куртках, пока у них дважды в день брали мазки. На строгий карантин вместе с семьёй отправили и мать погибшей, Светлану Шипилову, которая сама всю жизнь проработала в медицине. Женщина со слезами на глазах заявила журналистам: её дочь просто загубили, а версии о том, что Дария могла случайно разбить пробирку с легочной чумой, — абсурдны, ведь такие лаборатории защищены в соответствии с самыми высокими стандартами, а сама девушка была патологически педантичной в вопросах безопасности.

В Шелехове стационар больницы, где скончалась девушка, наглухо закрыли. При этом сугубо российская реальность придала ситуации жуткий фарсовый оттенок: на закрытом корпусе вывесили баннер «Врачи на СВО», а вместо строгого санитарного барьера у входа поставили мусорную корзину и ручку от швабры. Зато на гигантском Иркутском алюминиевом заводе мгновенно ввели обязательный масковый режим — в защитных средствах заставили ходить даже дворников.

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Российские врачи-клиницисты на условиях анонимности прямо заявляют: утверждения властей о том, что инцидент «не связан с работой в лаборатории», звучат нелепо. Чтобы проверить биологический возбудитель, требуется как минимум десять дней сложных исследований, поэтому никакая расширенная экспертиза за сутки не могла исключить чуму. Специалисты убеждены: в институте произошло чрезвычайное биологическое событие, масштабы которого Кремль в панике пытается скрыть от собственного населения и от всего мира.

Дипломатический демарш

В Вашингтоне не поверили заверениям Кремля. Администрация президента США перешла к прямому дипломатическому давлению. Соединённые Штаты направили в Москву официальное сообщение — демарш, требуя немедленного предоставления исчерпывающих данных о смерти лаборантки и состоянии карантинных зон в Сибири.

Госсекретарь США Марко Рубио, находясь с визитом в Исландии, открыто заявил: информация, которую передает Россия, крайне ограничена. По словам главы американской дипломатии, несколько разведывательных и медицинских ведомств США, а также международные партнеры буквально каждый час отслеживают каждое движение в окрестностях Иркутска. Рубио подчеркнул: сегодня никто не может с уверенностью утверждать, произошла ли утечка, речь идет о естественном заболевании или о модифицированном штамме. «Возможно, там ничего нет, а возможно, угроза больше, чем мы полагали», — отметил госсекретарь. В то же время он провёл красноречивую параллель с началом пандемии COVID-19, напомнив человечеству: любое заражение персонала внутри биологических лабораторий требует максимальной глобальной прозрачности, а не замалчивания.

Заявления Трампа и реакция Кремля

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию «серьёзной проблемой», публично выразил соболезнования и предложил помощь США в ликвидации вспышки, пообещав обсудить этот вопрос лично с Путиным.

Реакция Москвы оказалась показательно противоречивой. Если пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сдержанно отметил, что взаимопомощь — это хорошо, то подконтрольный ему Роспотребнадзор ответил Вашингтону откровенным сарказмом. Российское ведомство заявило, что Россия якобы и сама готова помочь Соединённым Штатам бороться со вспышками кори или тифа, предложив американцам своих специалистов и оборудование. Такая дерзкая риторика в очередной раз продемонстрировала нежелание Кремля пускать международных инспекторов на свои закрытые объекты, даже несмотря на прямые требования Международных медико-санитарных правил, которые обязывают государства информировать мир о потенциальных биологических угрозах в течение двадцати четырёх часов.

«Призраки Сталина» и биологическое оружие

Обеспокоенность западных аналитиков имеет глубокие исторические корни. Сам Иркутский противочумный институт был создан ещё в 1934 году по приказу Иосифа Сталина. На протяжении десятилетий эта структура занималась работой с самыми опасными возбудителями в мире: сибирской язвой, холерой, бруцеллезом и чумной палочкой — Yersinia pestis (Йерсиния пестис). В советскую эпоху такие учреждения неизбежно входили в орбиту гигантской секретной программы «Биопрепарат» — системы военных и полувоенных лабораторий, разрабатывавших оружие массового поражения на основе смертоносных микроорганизмов. Американская разведка в своих ежегодных отчетах о соблюдении соглашений по контролю над вооружениями прямо указывает: современная Россия не ликвидировала советскую наступательную программу биологических разработок. Несмотря на подписание Конвенции о запрещении биологического оружия 1972 года, Россия сохранила законсервированные производственные мощности, ключевые штаммы и научную базу, продолжая их тайную модернизацию за закрытыми дверями институтов закрытого типа.

Мир помнит трагедию 1979 года в Свердловске, нынешнем Екатеринбурге, где из-за аварии на военном биологическом объекте произошла утечка в атмосферу облака спор возбудителя сибирской язвы, унесшего жизни десятков людей. Ветер разнёс смертоносный аэрозоль на жилые кварталы города и прилегающие посёлки. За считанные дни люди начали массово умирать от тяжёлой легочной формы инфекции. Советский тоталитарный режим запустил масштабную машину дезинформации: КГБ изымал медицинские карты умерших, тела хоронили в закрытых цинковых гробах под слоем хлорной извести, а официальной причиной гибели десятков граждан объявили отравление заражённым мясом домашнего скота, купленным на стихийных рынках. СССР лгал международному сообществу более десятилетия. Лишь в 1992 году первый президент России Борис Ельцин публично признал горькую правду: причиной смертей в Свердловске была не пищевая токсикоинфекция, а военный инцидент на секретном объекте.

Вашингтон опасается: если в сибирской лаборатории действительно произошел сбой в протоколах безопасности или утечка боевого штамма легочной чумы, кремлевская привычка лгать и скрывать масштабы бедствия может превратить локальную трагедию в неконтролируемую глобальную угрозу.

Международная паранойя

Паника постепенно охватывает соседние регионы. Соседние страны Центральной Азии и Монголия уже усилили санитарно-эпидемиологический контроль на своих границах и в транзитных аэропортах. Жители самого Иркутска скупают антибиотики и средства защиты, ведь легочная форма чумы передается воздушно-капельным путем и при отсутствии немедленного лечения имеет почти стопроцентную летальность.

Всемирная организация здравоохранения уже связалась с российскими властями и запросила дополнительную информацию. В настоящее время ВОЗ оценивает риск для России как низкий, а для Европейского региона — как очень низкий. В то же время причина смерти сотрудницы Иркутского противочумного института официально не подтверждена, а лабораторные исследования еще продолжаются. ВОЗ заявляет: оценка риска будет пересмотрена, как только появится новая информация.

Загадочная смерть Дарьи Шипиловой в Сибири обнажила критический уровень недоверия между ядерными державами. Вместо открытого взаимодействия перед угрозой возможного конфликта мир вновь сталкивается с классическими советскими методами: блокировкой информации, изоляцией свидетелей и глухой дипломатической стеной.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ДОМ ТРИЖДЫ ДЕЗИНФИЦИРОВАЛИ! Вспышка чумы в России?! Трамп срочно звонит Путину

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