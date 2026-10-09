В РФ зафиксирован случай заражения чумой

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Россия отменила карантин в Иркутске, введённый из-за подозрений на вспышку легочной чумы. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не получила от официальной Москвы результатов расследования причин смерти лаборантки Иркутского противочумного института.

Мир внимательно следит за тем, что происходит в России. Главный вопрос ученых: какой именно патоген вызвал пневмонию у сотрудницы научного учреждения — естественный или модифицированный в лаборатории? Ведь чума официально классифицируется как один из самых опасных видов биологического оружия.

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В эту тему углубилась корреспондентка ТСН Ирина Маркевич.

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Что известно о вспышках чумы в прошлом

Интересно, что третий президент Академии наук Украины Даниил Заболотный работал именно в том здании в Киеве, которое россияне недавно уничтожили с помощью реактивного дрона. То, что на следующий день после этого в России обнаружили чуму, глава Национального музея медицины называет мистикой, вспоминая слова Шекспира: «Чума на ваши головы — это возмездие».

Именно Заболотный участвовал в экспедициях (в частности, в Азию) и изучил, как распространяется чума:

Местные жители употребляли в пищу грызунов — тарбаганов, а их мехом торговали в Европе. Блохи на шерсти тарбаганов переносили возбудителя чумы — бактерию иерсинию (Yersinia pestis). Блох по Европе разносили другие грызуны — мыши и крысы.

Заражение через блох вызвало именно бубонную чуму. В Средневековье «черная смерть» в XIV веке унесла жизни до 50% населения Европы (от 70 до 200 миллионов человек) и затронула украинские земли.

Вторая волна эпидемии чумы в Киеве была связана с русско-османской войной. Через город перевозили боеприпасы и продовольствие, а с фронта доставляли раненых и пленных, которые и занесли инфекцию. Вспышка тогда унесла жизнь каждого пятого киевлянина.

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Масштабную вспышку чумы фиксировали и в Одессе в XIX веке — тогда город полностью закрывали на карантин и изолировали отдельные районы. Кроме того, через одесский порт чума проникала на территорию Украины в начале XX века.

Природная угроза или лабораторная модификация?

За это время чума никуда не исчезла: отдельные вспышки до сих пор возникают на разных континентах в естественных очагах возбудителя, и эпидемиологи научились их тушить. Но в случае с Россией ученых интересует именно происхождение патогена.

«Работы, направленные на изменение возбудителя в лабораторных условиях, очень опасны. Мы не знаем, что там изменяли в России или не изменяли, или это просто возбудитель. Здесь возникает серьезный вопрос: если это природный возбудитель — это одно, а если этот возбудитель невосприимчив к антибиотикам — это совсем другое», — подчеркивает директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Виктория Задорожная.

Современные лаборатории позволяют быстро установить происхождение бактерии, но только в том случае, если Россия предоставит доступ к материалам. Пока же Москва блокирует любую информацию.

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«Чума, сибирская язва и вирус ветряной оспы считаются компонентами разработки биологического оружия. Россия ведет такие разработки: исследовательские центры Министерства обороны и гражданские центры работают в этом направлении», — отмечает начальник отдела гражданской защиты Управления радиационной, химической и биологической защиты Командования сил поддержки ВСУ Артем Власюк.

Методы СССР: повторение сценария Свердловска-1979?

Россия является участницей Конвенции о запрещении разработки биологического оружия, а также Конвенции о запрещении химического оружия. Однако гранаты со слезоточивым веществом противник применяет на линии фронта с 2022 года на постоянной основе — количество зафиксированных случаев уже превысило 14 тысяч.

Поэтому доверия к российским властям нет, ведь они полностью копируют методы СССР.

В 1979 году во время масштабной утечки спор сибирской язвы в Свердловске (ныне Екатеринбург) советские власти всё отрицали. В секретной лаборатории «Свердловск-19», где разрабатывали биологическое оружие, произошла утечка смертоносного аэрозоля через вентиляционный фильтр. В результате заражения легочной формой сибирской язвы погибло около 300 человек. Советская пропаганда утверждала, что люди умерли от пневмонии из-за заражённого мяса с рынка. Лишь в 1992 году Борис Ельцин официально признал военное происхождение той эпидемии.

Что сейчас происходит в России?

Несмотря на заявления местных властей о том, что из 5000 проведенных лабораторных анализов не было выявлено ни одного патогена, а в Иркутском противочумном институте не было аварийных ситуаций, информационное сообщество в Москве не верит этим заявлениям.

Российские власти не предоставляют доступ к расследованию смерти лаборантки Дарьи Шепиловой, а ведущие мировые лаборатории лишены возможности изучить материалы, чтобы выяснить истинную причину смертельной пневмонии.

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