"Чупакабра" вернулась: лысый зверь с острыми зубами и когтями попал в ловушку на Ровенщине

"Чупакабра" вернулась: лысый зверь с острыми зубами и когтями попал в ловушку на Ровенщине

Охотников больше всего удивил длинный хвост, вздернутый кверху, как антенна.

В селе Ракитное Ровенской местные охотники поставили капкан после того, как из дворов у крестьян начала массово исчезать птица. Когда же зверя поймали — его вид озадачил даже опытных охотников. Крестьяне же уверены, что это — "чупакабра".

Об этом говорится 25 августа в сюжете ТСН.19: 30.

Житель села Николай Ничипорук был потрясен, когда увидел у себя во дворе худющего зверя, почти без шерсти и с удивительно длинным хвостом. "Хвост у него такой длинный, где-то сантиметров 70. И вверх, как антенна, поднятый", — рассказывал он.

В то же время у него и соседей что-то начало убивать домашнюю птицу. У кого-то не стало 13 кур, у кого-то — 6. Рассказывают и про 19 уток, которых хищник подушил, но не съел.

Поэтому Николай установил во дворе ловушку на незваного гостя. И зверь таки в нее попал.

Посмотреть на "чупакабру" сбежались все соседи. Людей удивлял необычный вид передних лап этого зверя, его длинные уши и, как уже упоминалось, хвост. Один из охотников предположил, что это гибрид собаки и лисы.

Фотографию странного зверя оценили экспертным глазом братья-охотники Александр и Юрий Вороны, которые на двоих имеют около семидесяти лет стажа охоты. Они предположили, что на снимке — сильно истощенный шакал, который, возможно, болен бешенством и поэтому лишился шерсти.

Хотя эти животные необычны для Ровенщины, но их уже замечали в соседних областях. Точно определить, что это за зверь и чем болен, могли бы только специалисты после вскрытия.

Между тем крестьяне в Ракитном продолжают следить за своей живностью в хозяйстве. Предполагают, что этот зверь не был отшельником. "Это самец. Еще должна быть и самка, где-то видели что-то подобное у нас и на карьере", — говорит одна из местных жительниц.

Охотники же призывают людей быть осторожными с подобными животными, ведь они могут переносить болезни. Поэтому об их появлении следует сообщать соответствующие службы.

Новости Украины: в Ровенской области в ловушку попал неопознанный лысый зверь

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