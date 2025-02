Чупакабра возвращается: неизвестное существо снова массово убивает домашних животных, фермеры бьют тревогу

Чупакабра возвращается? Фермеры напугались существа, убившего целое стадо животных. Где это произошло и что теперь говорят ученые? Все детали смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

История, которая тянется уже не один год: появление чупакабры, убивающей животных. Ученые объясняют, что название "чупакабра" происходит от предполагаемого вампиризма животного, поскольку оно, по преданию, нападает на скот и пьет его кровь. Страхи перед легендарной и жестокой чупакаброй вернулись после того, как в Мексике посреди ночи было убито стадо коз. Инцидент произошел после того, как в октябре 2023 года группа бразильских охотников утверждала, что застрелила загадочного зверя в лесу.

Физические описания существа различаются, и уже больше года не было сообщений о появлении чупакабры. Но два нападения на скот в одном районе менее чем за неделю заставили фермеров поверить, что демонический зверь вернулся, пишет Need To Know, которое опубликовало видео с фермы.

Первое нападение произошло на ферме в Сарагосе в штате Коауила, недалеко от границы с США. 12 коз были найдены мертвыми 6 февраля. Несколько других были найдены едва живыми. Фермер сказал, что на телах животных были странные следы без признаков обычного приступа хищников.

Другой инцидент произошел 10 февраля на соседнем ранчо El Italiano Ranch. Владелец фермы Хосе Фрага Рамирес рассказал, что на рассвете нашел десяток мертвых овец в своем отряде. Некоторые нетронутые животные, похоже, замерзли на месте, очевидно, погибли в результате шока, вызванного таинственным нападением. Фрага сказал, что несколько уцелевших членов стада были напуганы. По его словам, самое удивительное было то, что его сторожевые собаки ничего не обнаружили.

"Это ненормально, мои собаки должны были бы лаять, они бы защищали стадо. Но их будто что-то парализовало", – говорит владелец фермы.

Эти два нападения заставили местных жителей заподозрить, что чупакабра вернулась в этот район. Мифического зверя в мексиканском регионе не видели уже более двух десятилетий.

Следственные органы говорят, что наиболее вероятно, что животные были убиты койотами или стаей диких собак. Но владельцы скота не уверены в этом. Согласно сообщениям, фермеры предупредили власти, что самостоятельно возьмутся за дело, если виновник не будет пойман в ближайшее время. Они установили более крепкие ограждения вокруг своего скота в ответ на вероятные приступы демонов.

Ну, и напомним, как когда-то грезили чупакаброй в Украине. Даже когда украинцы забыли о существовании существа, летом 2024 года на Ровенщине снова заметили странного зверя и снова заговорили о том же чупакабре.

Местные жаловались на странного зверя, который грабил курятники, убивая птиц, но не ел их. В одном из дворов был установлен капкан, в который и попал этот необычный хищник. Об этом сообщали украинские СМИ.

Местные эксперты считали, что пойманным животным является истощенный шакал, вероятно, больной бешенством. Однако внешний вид существа вызвал у людей ассоциации с чупакаброй, из-за чего ситуация приобрела популярность в медиа. В частности, было отмечено, что животное имеет длинный хвост и выглядит необычно, что побудило местных жителей дальше следить за ситуацией, поскольку есть опасения, что чупакабра может быть не одна.

Правоохранители относятся к этим сообщениям серьезно, призывая людей быть осторожными, особенно вечером. Это не первый случай, когда в Ровенской области упоминают о чупакабре: шесть месяцев до этого в одном из районов также были зафиксированы подобные инциденты.

