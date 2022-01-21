Чувствовал себя как дома: в Днепре мужчина залез в чужое жилье и ходил по комнатах на глазах у изумленных хозяев

На суде выяснилось, что мужчина искал бывшую возлюбленную.
В Амур-Нижнеднепровском районе г. Днепр незваный гость пробрался к дому и бродил по комнатам на глазах у изумленных хозяев.
Об этом говорится в приговоре Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепропетровска ( название суда не декоммунизировано – ред.), сообщает ТСН.ua.
По данным суда, мужчина 8 января 2022 в 6:25 перелез через забор, разбил окно на входной двери и проник в чужой дом. В помещении он чувствовал себя как дома — ходил по комнатам на глазах у изумленных хозяев, пытавшихся избавиться от незваного гостя. По данным суда, мужчина залез в дом, чтобы увидеться со своей бывшей возлюбленной. Впоследствии он сам ушел из помещения.
В ходе суда подозреваемый свою вину признал. Суд осудил его по ч. 1 ст. 162 УК Украины до 1 года ограничения свободы, заменив этот срок испытательным.
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