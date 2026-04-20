Чувствует ли планета взрывы ракет и «Шахедов»: известный физик Высоцкий ответил

Взрывы ракет и дронов-камикадзе, регулярно происходящие во время войны, не оказывают влияния на планету в глобальном масштабе. Их энергия несравнимо меньше природных явлений, таких как землетрясения или извержения вулканов.

Об этом доцент КНУ им. Тараса Шевченко и популярный блоггер Михаил Высоцкий рассказал в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Война — локальное явление для планеты

По словам физика, даже масштабная война на уровне отдельной страны или континента остается локальным явлением в пределах всей планеты.

«В пределах планеты война не ощущается, она очень локальная. Даже когда мы говорим о очень большом масштабе на Европейском континенте, когда мы говорим о большом масштабе Украины, к сожалению, во многих других обществах это почти не чувствуется и люди это не знают, потому что именно это влияет в первую очередь на нас. Потому что это влияет именно на нашу судьбу, но при этом следует понимать, что, как я уже говорил, маленькие причины могут иметь большие последствия», — рассказал Высоцкий.

В то же время, он отметил, что события войны все равно имеют глобальные последствия для человечества, даже если на первый взгляд кажется, что они касаются только отдельной страны.

«То, что людям кажется в других континентах, что это на них никак не повлияет, это лишь ложные представления. Потому что на самом деле происходящее у нас влияет на весь мир», — объяснил он.

Могут ли взрывы ракет повлиять на планету

Физик объяснил, что с точки зрения энергетики даже большое количество ракет или дронов не способно изменить естественные процессы на Земле.

«Если мы говорим именно об энергетическом влиянии, то конечно, что влияние войны значительно меньше, чем влияние каких-либо событий, которые регулярно происходят в природе. И поэтому, когда мы говорим об энергетике, даже сотни, даже тысячи, даже миллион ракет — абсолютно ничто по сравнению с землетрясениями или извержениями вулканов, которые происходят абсолютно без влияния человека», — отметил Высоцкий.

Он добавил, что война является, прежде всего, неравновесным состоянием общества, а не природных систем.

«Война является в первую очередь неравновесной системой именно общества, а не природы», — подчеркнул физик.

Как ядерная война может изменить климат

По словам Высоцкого, существенные изменения в масштабах планеты возможны только в случае глобального ядерного конфликта.

«Если мы говорим о ядерной войне, конечно, мы все надеемся, что такого никогда не произойдет, то там могут быть большие изменения уже в климатическом масштабе, там может быть ядерная зима», — рассказал он.

Он пояснил, что во время ядерной войны в атмосферу могут попасть большие объемы аэрозолей, создающих своеобразный барьер для солнечного тепла.

«Могут быть огромные извержения определенных аэрозолей во внешние слои атмосферы, которые создадут определенный купол, который не будет пропускать тепло и приведет к тому, что Земля остынет», — пояснил Высоцкий.

Могут ли взрывы повлечь за собой землетрясения

Физик также опроверг популярную теорию о том, что взрывы во время войны могут вызвать землетрясения.

Он напомнил, что после разрушительного землетрясения в Турции некоторые люди предполагали, что причиной могли стать взрывы в других странах. Однако, по его словам, это физически невозможно.

«Если счесть энергетический баланс, то становится понятным, что это абсолютно невозможно, что это абсолютно нереально. Потому что там просто величины совершенно разных порядков», — отметил Высоцкий.

По словам ученого, даже массированные обстрелы не способны повлиять на движение литосферных плит или вызвать вулканическую активность.

«Даже сотни, даже тысячи ракет в одном месте никак не могут повлиять на такие вещи, как литосферные плиты, на их движение, как землетрясения, вулканы и т.д», — подытожил он.

