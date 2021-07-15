Чужой среди своих: почему Зеленский отправил Авакова в отставку именно сейчас

У Авакова был конфликт с руководством ОПУ. Но в жесткую оппозицию он не пойдет, начав свою игру против Зеленского.

Владимир Зеленский снова взялся за перезагрузку Кабинета министров, подминая под себя целые сферы, что довольно странно для парламентско-президентской республики. На этот раз под каток "зеленой" власти попал казалось бы несменный министр внутренних дел Арсен Аваков. После более 7 лет в должности, что является абсолютным рекордом для члена правительства, Зеленский заставил его уйти по собственному желанию.

В четверг, 15 июля, 291 голосами (в частности 229 голосами "слуг") Верховная Рада уволила Авакова. Но скандала, как многие прогнозировали, не произошло. Аваков не держался за кресло, а "слуги", напротив, сыплют комплиментами, говоря, что в политике он тяжеловес, предсказывая даже новую должность на госслужбе. В кресле главы МВД Авакова сменит Денис Монастырский — глава парламентского комитета по правоохранительной деятельности. Голосование за него состоится в пятницу, 16 июля.

Но, почему именно сейчас? Как удалось избежать скандала? И не "посыпется" ли после отставки Авакова весь Кабмин? ТСН.ua искал ответы.

Политическая бомба

Абсолютно все депутаты под куполом говорят, что заявление Арсена Авакова об отставке стало настоящей политической сенсацией и неожиданностью. Хотя приближенные к Офису президента "слуги" признаются, что прощаться с главой МВД решили давно, просто не было подходящего момента.

В "Слуге народа" не скрывают, что уйти по собственному желанию Арсена Авакова попросил лично Владимир Зеленский. Собственно, об этом президент сказал сам поздно вечером 13 июля, когда приехал на заседание фракции СН вместе с главой своего Офиса Андреем Ермаком и премьером Денисом Шмыгалем. Мол, накануне он вызвал Авакова к себе и предложил написать заявление по собственному желанию. То есть, уйти добровольно без лишнего шума.

И то, что во время полной перезагрузки власти в 2019 году (в частности правительства в сентябре после досрочных парламентских выборов) Арсен Аваков остался в Кабмине тогда еще Алексея Гончарука, тоже заслуга шестого президента. По словам "слуг", Зеленский оставил Авакова под личные обязательства на "испытательный срок", который растянулся аж на два года.

В кресле главы МВД Аваков задержался дольше, чем любой из его предшественников — семь с половиной лет. И дольше, чем кто-либо из министров и руководителей правительства за всю историю независимой Украины. Аваков "пережил" четырех премьеров, но не второго на своем счету президента. Говорят, что он ушел из-за конфликта с самим Зеленским. Но источники ТСН.ua указывают скорее на конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Арсену Авакову уже и замену подыскали — Денисв Монастырского — главу парламентского комитета по правоохранительной деятельности, которого считают близким к команде Авакова. В прошлом созыве Верховной Рады он был помощником-консультантом на общественных началах тогдашнего депутата, а ныне заместителя главы МВД Антона Геращенко. И, как стало известно СМИ, Монастырский написал положительный отзыв на скандальноизвестную диссертацию депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Причины увольнения

О причинах отставки Арсена Авакова именно сейчас, официально "слуги" говорят, что просто пришло время и даже таких тяжеловесов надо менять. Другие добавляют, что так сказал президент, мол, это личное желание Арсена Борисовича уйти, поэтому Верховная Рада не может насильно удерживать главу МВД.

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Правда, в этой истории есть несколько "но". Во-первых, никто прямо не говорит об истинных причинах отставки Арсена Авакова именно сейчас. Объяснение "потому что так сказал президент" и "время пришло" не очень убедительны. Во-вторых, в парламентско-президентской республике отставка министров происходит по представлению главы правительства. В-третьих, "слуги" даже не пытались заслушать отчет Арсена Авакова под куполом, что является нормальной практикой для парламентско-президентской республики.

ТСН.ua пообщался со многими "слугами" и дипломатами, ведь, как ни странно, среди причин отставки Авакова есть и международная составляющая. Но начнем все же с внутренних факторов.

Первый — дело Шеремета. То ли по стечению обстоятельств, то ли так было задумано, но заявление на увольнение Арсен Аваков написал ровно за неделю до пятой годовщины убийства журналиста Павла Шеремета. Расследование этого дела для Авакова было лакмусом. Во время большой пресс-конференции в мае этого года Владимир Зеленский сказал, что Аваков должен уйти в случае невиновности подозреваемых.

Президент не должен вмешиваться в деятельность правоохранительных органов. Но, напомним, что в декабре 2019 года, после более трех лет следствия, Арсен Аваков помпезно на камеры заявил о задержании пятерых подозреваемых по делу Шеремета. И Владимир Зеленский присутствовал на этом брифинге. На пресс-конференции в мае этого года президент публично продемонстрировал личную переписку с фигуранткой дела, военной медсестрой Яной Дугарь, а незадолго до этого под домашний арест выпустили музыканта и добровольца Андрея Антоненко.

Но слухи о конфликте Авакова с Зеленским здесь несколько не "вяжутся". Ведь стал бы президент согласовывать отставку главы МВД за неделю до годовщины убийства Шеремета, если бы на него можно было спустить всех собак? Наверное, нет.

Второй — взять под контроль силовой блок. После Минобороны,у МВД самый большой бюджет — почти 100 млрд грн. Конечно, это очень лакомый кусок . Тем более, на носу начало нового политического сезона, который по осени считают. Украинцев ожидают увеличение тарифов (к этому может добавиться еще большее подорожаник газа после запуска "Северного потока-2"). Офису президента нужно иметь рычаги влияния, чтобы контролировать общественное недовольство. А в самостоятельном главе МВД, хоть и публично лояльному президенту, в Офисе президента уверены ни были. Плюс у Зеленского окончательно не похоронили идею переподчинения Нацгвардии президенту, создание которой приписывают к заслугам Авакова.

Третий — "охота" на "слуг". Никто из опрошенных ТСН.ua депутатов прямо не назвал это причиной отставки главы МВД. Но публично, комментируя скандальные случаи с отдельными "слугами", руководство фракции СН не скрывало недовольства действиями Нацполиции. Так, например, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко заявили, что ждут результатов внутреннего расследования Нацполицией инцидента с остановкой авто, за рулем которого был нардеп из СН Евгений Брагарь, известный высказыванием продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Сам нардеп обвинил патрульных, якобы те требовали у него взятку, а после отказа обвинили в наркотическом опьянении. Еще два похожих инцидента произошли с Игорем Васильковским и уже бывшим членом фракции СН Александром Юрченко.

Четвертый — конкуренция на международном треке. Отставка Авакова состоялась всего за несколько недель до первого визита Зеленского в Соединенные Штаты и его личной встречи с Джо Байденом. В разговоре с ТСН.ua некоторые "слуги" намекали, что отставка Авакова могла стать результатом настоятельной рекомендации Вашингтона.

Но и здесь не все сходится. Зачем тогда и.о. временно поверенному в делах США в Украине Джорджу Кенту встречаться с Арсеном Аваковым накануне его отставки, еще и публично демонстрируя это (новость с фото встречи появилась на сайте МВД)? Среди дипломатов, с которыми пообщался ТСН.ua, ходят разговоры о недовольстве руководством Офиса президента отдельными министрами за излишне бурную деятельность на международном треке.

Судьба Авакова

По мнению политолога Владимира Фесенко, не надо искать слишком глубоких конспирологических причин отставки. Главная, по словам эксперта, — после усиления позиций президента и его Офиса на фоне эффекта санкций (СНБО — Авт.), там пришли к выводу, что пора поставить на МВД своего человека, ведь МВД было единственным силовым ведомством (а МВД — это административный монстр), которое не контролировалось президентом.

"Аваков, еще со времен Порошенко, один из самых влиятельных политиков и администраторов. Он был подчеркнуто лояльным Зеленскому, но не своим. И, как говорят источники, у него было напряжение с руководством ОПУ. Была установка постепенно убрать Авакова, вопрос только как и когда. К этому готовились, как я понимаю, два месяца. Стало ясно, что тучи над Аваковым сгущаются на пресс-конференции президента. И здесь мы подходим ко второму фактору, который был миной замедленного действия под Аваковым, — это дело Шеремета. Приближаются пятая годовщина трагической гибели. Нераскрытие этого дела, отсутствие весомых доказательств, и поскольку на пресс-коференции по этому делу присутствовал президент, который был втянут в контекст этого дела, ему постоянно напоминали о политической ответственности", — комментирует ТСН.ua Владимир Фесенко.

Еще одним не менее интересным вопросом, который волнует общественность, конечно после настоящих причин отставки, является дальнейшая политическая судьба Арсена Авакова. В "Слуге народа" публично говорят, что уже бывшему главе МВД могут предложить другую должность на госслужбе. Александр Корниенко троллит СМИ, что видит в Арсене Авакове следующего мэра Харькова. Некоторые даже подшучивают, что Авакова уволили, чтобы уже осенью назначить премьером.

Но эксперты смотрят на это скептически. Единственное, что не исключают, так это предложение Авакову возглавить другое ведомство. Но смотря, что предложат. Другие прогнозируют самостоятельную игру бывшего главы МВД вплоть до создания собственной партии. Напомним, что в 2014 году партия "Народный фронт", во главе которой был Арсений Яценюк, и привела Арсена Авакова к руководству МВД. Понятно, что эту партию пока реанимировать никто не будет, даже учитывая крайне низкие рейтинги самого Яценюка. Но не исключено появление нового политического проекта.

Результаты мартовского опроса Центра Разумкова показывают, что уровень личного недоверия украинцев к Арсену Авакову достигает 72%. При этом уровень доверия к Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службе и Национальной гвардии достигает 60%. Нацполиции же не доверяют 50% граждан и только 41,2% скорее доверяют. Все они в подчинении МВД.

По словам президента Центра Разумкова Юрия Якименко, данные соцопросов показывают постоянный запрос украинцев на новые политические силы и лица, люди довольно быстро разочаровываются в тех, кого вчера считали новыми.

"Единственное непонятно, из какой среды должны появиться новые лица. Ведь раньше не воспринимались" старые "политики. А теперь уже и новые политики не воспринимаются. Поэтому вопрос остается открытым. Все же я склоняюсь к мысли, что (в случае с Аваковым — Авт.) это будут новые политические проекты, потому что удачных примеров реанимации "старых" у нас нет ", — сказал ТСН.ua Юрий Якименко.

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