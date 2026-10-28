Чья коза гуляет возле МИДа? : история киевлянина, который выгуливает животных в центре Киева

Во время тревоги по центру Киева путешествовала коза

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В Киеве на Михайловской площади заметили козу, которая бродила среди экспонатов выставки уничтоженной российской военной техники во время сигнала «воздушная тревога» и в густой туман. Животное щипало траву между брусчаткой и даже было не прочь полакомиться цветком с рук прохожего, снимавшего видео.

В сети обсуждают: откуда взялась коза в самом центре Киева, да еще рядом со зданием МИД Украины.

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ТСН.ua пообщался с владельцем животного. Валерий Марченко уже много лет держит коз в центре столицы.

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Трагедия с козами и новая жизнь

Раньше у мужчины было две беленькие козочки полтавской породы — Зита и Мира, которых знал почти весь Киев, по крайней мере, те горожане, которые часто бывали в районе Софийской площади. Животные паслись в центральных парках столицы, объедали кусты и траву, подходили к прохожим. Эти боевые козы не боялись людей в форме, переходили дорогу на зеленый сигнал светофора и позволяли детям себя гладить.

В 2023 году неизвестные, по версии Валерия, зарезали его Зиту во дворе на Малой Житомирской, где он держал животных. К сожалению, полиция злоумышленников так и не нашла, а гибель козы списали на бездомных собак.

«После трагедии с Зитой я был в отчаянии. Во время нападения Миру тоже покалечили, она прожила еще несколько месяцев. Тех моих козочек очень любили дети — гладили, общались с ними. Когда нас видели на улице, все говорили, что мы дарим прохожим улыбку. Козочки были для горожан настоящим антистрессом во время войны. После их гибели благотворители дали мне средства на покупку новых. Теперь держу камерунских коз — это самая маленькая карликовая порода этих домашних животных. Сейчас у меня их трое: Малыш, Мальчик и Квитка», — рассказывает ТСН.ua Валерий Марченко.

Камерунские козы и новые испытания

Мужчина говорит, что знакомые посоветовали ему завести именно камерунских козочек — они маленькие, общительные, неприхотливые к еде и очень спокойные. За животными Валерий ездил в город Верхнеднепровск на Днепропетровщине. Вспоминает, как всю ночь провел в дороге.

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«Поездом ехали в Днепр, а оттуда маршруткой в Верхнеднепровск, потом еще на такси к владельцу коз. Взяли мы пару — Бусинку и Сынка. А уж от них родились Квита, Малыш и Мальчик. Впоследствии с Бусинкой в Киеве случилась беда: ее сбила на улице машина, водитель скрылся с места ДТП. Не лучше сложилась судьба у козла Сынка (так его назвал сын владельца) — его украли неизвестные. Я обращался в полицию, но найти не могут. Даже в зоопарк звонил, думал, может, туда кто-то отвел, но нет — исчез бесследно», — рассказывает Валерий Марченко.

Мужчина вспоминает, как ходил со своими новыми козами на Подол, Владимирскую горку, Андреевский спуск. Говорит, что за ними толпой бегали дети, фотографировались, гладили и обнимали животных.

Дата публикации 18:15, 28.10.26 Количество просмотров 7 Коза в тумане: в центре Киева заметили животное во время тревоги

«Теперь дарю улыбки прохожим с камерунскими козами. А на Михайловской площади в кадр могла попасть моя Квитка (по-домашнему Квита). Она очень умная и хитрая козочка. Как только увидит человека, который что-то ест на улице, сразу бежит к нему, крутится рядом и просит вкусненького. Цепляется, пока не получит желаемого. Уже знает и выполняет многие команды, любит позировать перед камерой», — добавляет мужчина.

Он рассказывает, что Квитка — дойная козочка. Ее молоко Валерий отдает соседям, воспитывающим ребенка с синдромом Дауна.

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«Козье молоко обладает полезными свойствами, я это знаю, потому что давно занимаюсь козами. Молоко от Квитки пьет наша солнечная соседка. Отдаем его просто так, пусть ребенку будет только на здоровье», — говорит хозяин.

От камерунского козла Сынка, бесследно исчезнувшего в Киеве, у Валерия Марченко осталось два сыночка: Мальчик и Малыш.

«Малыш — калека, имеет проблемы с ножкой. Метров 200 может самостоятельно пройти и все — нужно нести на руках. Раньше я с ним ходил на прогулки в сквер у Золотых ворот, а сейчас он набрал вес и ему тяжело ходить — болит ножка. Надо показать ветеринару», — говорит владелец животных.

Нужна помощь, чтобы пережить зиму

Больше всего Валерия беспокоит наступление зимы: света из-за российских обстрелов уже нет по несколько часов. Мужчина обеспокоен единственным вопросом: чем кормить своих трех камерунских коз, так что не откажется от помощи волонтеров или благотворителей.

Его козочки едят сено, солому, тыкву, свеклу и другие овощи. Также им подойдет зерно ячменя, гороха или овса.

Контакты для помощи: «Новая почта» отделение №450 тел. 095 546 19 80 (Валерий Марченко).

Дата публикации 18:00, 28.10.26 Количество просмотров 77 ТСН 18:00 новости 28 октября! Зеленский приказал спасти Киев! Тишина в Херсоне! Скоро пойдет снег

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