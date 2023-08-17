Чью позицию выбирает Китай — Украины или России: ответ Дмитрия Кулебы

В МИДе пока не видят со стороны Китая признаков, которые "являли бы угрозу национальным интересам Украины".

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в любом вопросе Китай всегда выбирает свою позицию.

Об этом глава МИД Украины заявил утром 17 августа в эфире "Сніданок з 1+1".

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У Кулебы спросили, к какой стране Китай ближе – Украине или России. На что дипломат ответил: "Китай был, есть и будет ближе к позиции Китая. Но пока Китай не делает ничего такого, что бы представляло критическую угрозу национальным интересам Украины".

Напомним, в этом эфире Кулаба отреагировал на скандальное заявление о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории. Больше читайте по этой ссылке.

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