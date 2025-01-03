Цифровая ВЛК: первый этап реформы завершится до 28 февраля — Черногоренко

Первый этап реформы, которой предусмотрено введение так называемой цифровой военно-врачебной комиссии, завершится к 28 февраля. До этого времени запланировано ввести электронное направление на ВЛК.

Об этом сообщила ТСН заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

По ее словам, суть этой реформы состоит в том, чтобы создать возможность для военнообязанного проходить военно-врачебную комиссию в удобных для него заведениях и разделить медицинский осмотр от административного решения.

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"Во время войны военнообязанные должны проходить ВЛК ежегодно. Это достаточно плотный темп, это очень похоже на медицинский чекап, рутинный медицинский осмотр. Поэтому мы предоставили возможность пройти его там, где человеку удобно, без привязки к территориальным ВЛК”, – пояснила Черногоренко.

Замминистра отметила, что медицинское заключение этого осмотра будет фиксироваться в электронной системе здравоохранения и направляться в административную часть новой структуры ВЛК, за которую будет отвечать Минобороны.

Черногоренко подчеркнула, что такая система позволит легко проводить аудит принятых решений, поскольку не придется анализировать кипы бумаг, а можно будет увидеть в цифровом виде некую аномалию в выводах о пригодности или непригодности к службе в армии.

На первом этапе реформы, который завершится 28 февраля, запланировано введение электронного направления на ВЛК.

“Мы сделаем электронное направление, не нужно будет физически идти в ТЦК, стоять в очередях, ждать бумажку. Мы сделаем его цифровым, можно будет его загрузить либо в “Резерв+”, либо получить физически в ТЦК по желанию человека. И мы цифровизируем постановление о ВЛК, то есть финальный результат не придется носить ногами в ТЦК, что-то снова вносить в систему, это будет направляться автоматически”, — пояснила она.

Следующий этап реформы будет проходить в сотрудничестве с Минздравом и будет касаться прохождения медосмотров в общих гражданских медучреждениях.

“В моей идеальной картинке мира – военнообязанный в удобном для него заведении с тем врачом, которому он доверяет, проходит ежегодный чекап. И это будет хорошо влиять и на диагностику и на то, что люди будут чаще обращаться и говорить с врачом”, — отметила заместитель министра обороны.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что по устаревшей системе прохождения военно-врачебных комиссий (ВЛК) будет изменена. Реформа пройдет в три этапа и должна завершиться в ноябре 2025 года.

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