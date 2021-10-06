Цифровой апокалипсис: почему за обвалом соцсетей Цукерберга может стоять политика?

Facebook, Instagram и WhatsApp "легли" накануне дачи показаний их бывшей сотрудницы в Сенате о злоупотреблениях внутри компании.

Миллиарды пользователей по всему миру на целых шесть часов остались без доступа к Facebook, Instagram и WhatsApp. Звучит, как трейлер к очередному фильму о конце света, не так ли? Но все это в понедельник вечером, 4 октября, произошло на самом деле.

Сразу три самые популярные соцсети Марка Цукерберга, который за 6 часов потерял $7 млрд, просто "легли". За ними из-за наплыва пользователей сбои почувствовали Twitter, Tik Tok, Amazon и Google. Как только люди не шутили, дописывая, что это война Twitter и Telegram против Facebook и Instagram. Другие же в шутку говорили о Китае, который вообще ничего не заметил, потому что давно заблокировал соцсети Цукерберга.

Шутки шутками, но может ли за всем этим стоять политика? Правительства крупнейших западных стран давно мечтают о приручении мировых цифровых гигантов вроде Facebook. А может, это критическая необходимость? В течение месяца до "черного" понедельника The Wall Street Journal публиковала разоблачения бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген. Она утверждает, что компания думала только о новых миллионных прибылях, пренебрегая безопасностью пользователей.

ТСН.ua разбирался, почему "сломался" Facebook, как это связано с политикой и почему Америка в конечном итоге может взяться за законодательное регулирование соцсетей?

Ломали замки

В это трудно поверить, но чтобы перезапустить серверы в одном из своих центров обработки данных в Калифорнии, сотрудникам Facebook в прямом смысле этого слова пришлось вручную ломать замки. Их рабочие бейджи, которые открывают все двери в офисе и чекинят сотрудников в системе, не работали. Как собственно и сама внутренняя рабочая система Workplace.

Соцсети Цукерберга "легли" в понедельник, 4 октября, примерно в 18:40 по Киеву. Миллиарды пользователей (3,5 млрд людей во всем мире используют Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp) были просто отрезаны от друзей, семей, работы и заработка. The New York Times пишет, что для Индии Facebook вообще является синонимом Интернета. Поэтому еще вопрос, на сколько миллионов или даже миллиардов Цукерберг получит судебных исков от рекламодателей за понесенные убытки.

После того, как Facebook исчез из поисковиков в Интернете, а соцсеть официально перешла в Twitter, успокаивая пользователей, стало понятно, что проблему так быстро не устранить. Сайт Downdetector, отслеживающий проблемы в работе интернет-ресурсов, получил почти 11 млн жалоб, назвав сбой крупнейшим в истории. Многие независимые эксперты дописывали, что у компании возникли проблемы с магистральными маршрутизаторами, которые отвечают за координацию сетевого трафика между дата-центрами Facebook.

Позже компания обнародовала официальное заявление, подтвердив догадки: "Сбой в сетевом трафике вызвал каскадное влияние на связь центров обработки данных, что привело к остановке работы наших служб".

Что это значит? Переводя понятным языком, компания уже давно пытается интегрировать службы обмена сообщениями Facebook, Instagram и WhatsApp. Процесс начался еще два года назад, когда состоялся первый масштабный сбой в работе социальных сетей Цукерберга. Именно с соединением инфраструктуры приложений, по словам независимых экспертов, в компании возникают наибольшие проблемы, приводящие к сбоям в работе приложений.

При чем тут политика

Хотя Facebook официально сообщает, что события этого "черного" понедельника лишь досадный технический сбой, по странному стечению обстоятельств случилось это на следующий день после выхода интервью бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.

Что в нем такого ценного, спросите вы? Дело в том, что именно в этом интервью она раскрыла свою личность. Целый месяц до этого Хауген была в роли секретного обличителя The Wall Street Journal, где вышла серия публикаций о деятельности Facebook со ссылкой на тысячи внутренних документов и исследований компании. А уже во вторник, 5 октября, она будет давать позаказания в Сенате на слушаниях "Защита детей в Интернете" о влиянии Instagram на психическое здоровье молодых пользователей.

Возможно, это просто совпадение. Но, что интересного сказала Фрэнсис Хауген, бывший менеджер по продвижению продуктов компании, которая также занималась борьбой с дезинформацией?

Во-первых, по ее данным, по состоянию на 2020 год в Facebook было почти 6 млн VIP-пользователей, на которых не распространялись стандартные правила модерации контента.

Во-вторых, компания могла закрывать глаза на злоупотребления в сегменте соцсетей развивающихся стран, которые могли приводить к насилию и массовым беспорядкам.

В-третьих, "слитые" Хауген внутренние исследования Facebook могут указывать на влияние Instagram на молодых девушек, подталкивая их к суицидальным и депрессивным размышлениям.

Имея все эти исследования на руках, Фрэнсис Хауген утверждает, что компания решила и дальше зарабатывать миллионы, закрывая глаза на безопасность пользователей, пренебрегая массированным дезинформационным влиянием на людей. Но дело еще и вот в чем. Все меньше подростков в США пользуются Facebook. До 2023 года ежедневное использование в этом сегменте снизится на 45%. Instagram, который призван это компенсировать, продолжает "падать" на протяжении многих лет. В "слитых" СМИ документах компании есть очень красноречивый вердикт 11-летнего мальчика: "Facebook — это для пожилых людей".

Не будет преувеличением сказать, что этот масштабный сбой в работе соцсетей Марка Цукерберга будет иметь далекоидущие последствия. И дело здесь не в потерянных миллиардах и возможных миллионных исках от рекламодателей к Facebook. С 2016 года, когда было доказано о масштабном российском информационном влиянии на рядовых американцев с помощью соцсетей накануне президентских выборов, в которых победил Дональд Трамп, на Капитолийском холме всерьез задумались о возможном законодательном регулировании частных социальных сетей.

Понятно, что это сверхчувствительные вопрос, который непременно вызовет волну возмущения миллиардов пользователей. Марк Цукерберг уже давал показания в Конгрессе весной 2018 года, признав, что Facebook должен был раньше заметить влияние России на выборы 2016 года. Это произошло сразу после масштабной утечки персональных данных пользователей сети.

Во время сбоя в этот понедельник, 4 октября, также появлялись сообщения якобы об утечке персональных данных 1,5 млрд человек. Facebook это опроверг. Но не исключено, если что-то подобное повторится, американские законодатели попытаются вернуться к необходимости законодательного регулирования социальных сетей, возможно приравняв их деятельность к медиа. Ведь трагические события штурма Капитолия 6 января этого года, когда погибло четверо и ранено более 50 человек, наглядно продемонстрировали, что частные соцсети могут навсегда стереть даже страницы Дональда Трампа в соцсетях.

Новости мира: в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

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