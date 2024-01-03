Циничные ракетные удары по Украине: какой была реакция Британии, Германии и других стран ЕС

Европейский Союз поддерживает Украину - так после массированного обстрела Украины высказался председатель Европейского совета Шарль Мишель. И добавил - это очевидное доказательство, что Россия точно не заинтересована в мирных переговорах. Международная реакция осудила атаки на Украину. Звучали требования предоставить Украине больше оружия и систем ПВО.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН в Европе Натальи Фибриг.

Реакция Великобритании

Когда Украина приходила в себя от массированной российской атаки, премьер-министр Великобритании позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Риши Сунак "выразил соболезнования украинцам, которые погибли и были ранены в результате варварских российских авиаударов, и рассказал о дальнейших поставках летального оружия Украине, - сообщил после разговора представитель Даунинг-стрит.

После обстрела украинских городов в конце прошлого года Лондон кроме сочувствия и беспокойства заявил о передаче Украине сотни новых ракет для систем ПВО для лучшей защиты украинского неба.

Последствия ракетной атаки по Харькову 2 января / Фото: Олег Синєгубов

Почему немцы боятся передать дальнобойные ракеты

И пока Британия уже предоставляет Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, Германия до сих пор не решается передать ракеты дальнего радиуса. Между тем МИД Германии отмечает, что жизни украинцев уже спасают переданные Германией системы ПВО.

Чтобы эти слова поддержки не обернулись пустым звуком, Украине нужно больше боеприпасов, запчастей, и Taurus надо передавать немедленно. Так в интервью немецким СМИ заявила председатель комитета немецкого Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

За передачу немецких ракет Украине выступают правительственные партии Зеленых и Свободных Либералов, однако, как пишут немецкие СМИ, тормозит ведомство канцлера - из-за боязни, что Украина может ракетами вглубь России, или что украинцам надо будет предоставлять персонал, или геоданные, а это для канцлера Олафа Шольца слишком большой риск войти в войну.

В эту субботу под ведомством канцлера украинские активисты проведут пикет, чтобы вдохновить немецкое руководство на большую решительность.

Реакция руководства ЕС

Тем временем европейцы потребовали больше поддержки для Украины и обещали, что Россия не останется безнаказанной. Что умышленные обстрелы гражданских лиц и объектов инфраструктуры – не просто нарушение международного права, а военное преступление напомнила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Наказание России обещают и в Европейском союзе, так об этом в соцсетях написал высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеф Боррель: "Россия начала новый год, выпустив более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, целясь в гражданское население, разрушая жилые кварталы и жизнеобеспечивающую инфраструктуру. Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления".

Реакция стран Балтии и Чехии

"ПВО для Украины – немедленно!" — написал президент Литвы Гитанас Науседа и добавил, что "украинцы творят чудеса с западными системами ПВО, однако систем нужно больше".

Это подтвердил и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Глава МИД Чехии написал, что "Россия обвиняет других в геноциде, а сама лицемерно бомбит гражданские объекты и убивает невиновных".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Дух Украины не сломать! ЕС поддержал Украину после массированного обстрела 2 января

Напомним, в Киеве в результате вражеских обстрелов накануне, два человека погибли и 49 получили ранения.

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