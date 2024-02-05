Циничный обстрел Херсона Россией: люди горели заживо, много погибшых (фото, видео)

Российские террористы продолжают убивать украинцев в Херсоне.
Российская террористическая армия 5 февраля совершила массированный обстрел Херсона. По состоянию на данный момент известно о 4 погибших и 1 раненом. Повреждены частные дома, Свято-Успенский собор и музей.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Паук.
Что известно о жертвах россиян в Херсоне
С временно оккупированного левого берега оккупанты снова ударили по Херсону. В результате попадания вражеских снарядов в центре загорелся пожар. Загорелся автомобиль, в нем спасатели обнаружили тела двух мужчин — сорока пяти и пятидесяти лет.
Погибла шестидесяти шестилетняя женщина – она во время дневного обстрела была на улице. Также из-за этого вражеского удара пострадал мужчина, его со взрывной травмой госпитализировали.
Обстрел города: что известно
А в час ночи россияне ударили по собору в центре Херсона. Обломок снаряда застрял в инсталляции пасхальной писанки, установленной во дворе храма. Сам Свято-Успенский собор обстрелян с центрального входа – его стены иссечены, а стекла потресканы.
До утра спасатели тушили пожары в Корабельном районе областного центра. В результате обстрелов одновременно загорелось несколько частных домов.
Пожарные гасили возгорание — под повторными вражескими обстрелами, коммунальщики пытались возобновить исчезнувшее после атаки электроснабжение. Тем временем газовики ликвидировали аварии на поврежденном газопроводе пригородных сел — Садовом, Приднепровском и Антоновке.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые атаки на Херсон! Вражеские снаряды попали в центре – есть погибшие и раненые!
Напомним, из-за обстрела Херсона правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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