Циничный обстрел Херсона Россией: люди горели заживо, много погибшых (фото, видео)

Российская террористическая армия 5 февраля совершила массированный обстрел Херсона. По состоянию на данный момент известно о 4 погибших и 1 раненом. Повреждены частные дома, Свято-Успенский собор и музей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Паук.

Что известно о жертвах россиян в Херсоне

С временно оккупированного левого берега оккупанты снова ударили по Херсону. В результате попадания вражеских снарядов в центре загорелся пожар. Загорелся автомобиль, в нем спасатели обнаружили тела двух мужчин — сорока пяти и пятидесяти лет.

Погибла шестидесяти шестилетняя женщина – она во время дневного обстрела была на улице. Также из-за этого вражеского удара пострадал мужчина, его со взрывной травмой госпитализировали.

Обстрел города: что известно

А в час ночи россияне ударили по собору в центре Херсона. Обломок снаряда застрял в инсталляции пасхальной писанки, установленной во дворе храма. Сам Свято-Успенский собор обстрелян с центрального входа – его стены иссечены, а стекла потресканы.

Собор в Херсоне / Фото: Херсонськая ОГА

До утра спасатели тушили пожары в Корабельном районе областного центра. В результате обстрелов одновременно загорелось несколько частных домов.

Пожарные гасили возгорание — под повторными вражескими обстрелами, коммунальщики пытались возобновить исчезнувшее после атаки электроснабжение. Тем временем газовики ликвидировали аварии на поврежденном газопроводе пригородных сел — Садовом, Приднепровском и Антоновке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые атаки на Херсон! Вражеские снаряды попали в центре – есть погибшие и раненые!

Напомним, из-за обстрела Херсона правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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