Цирк в Днепре приютил коллег из оккупированных регионов и теперь на манеж выходят животные-беженцы и раненые клоуны

Многие артисты цирка из-за широкомасштабного вторжения потеряли дома, и снова выходят на манеж, чтобы поддержать гражданских, а также помочь вынужденным переселенцам вернуться к жизни, говорится в ТСН.

Наконец, на манеже после трех ранений клоун Гена – за широкой улыбкой прячет боль от пережитого в Луганской области. «Я выбрал эту профессию, чтобы доставлять радость людям, поэтому безразлично, что у меня здесь. Важно, чтобы люди этого не замечали. Мой рецепт – это улыбка. Улыбаться всегда и всем. Нести добро – прежде всего», — говорит артист цирка, который пятнадцать лет проработал клоуном.

Широкомасштабное вторжение россиян его застало дома в Рубежном. «Прилетело мне в ногу, в поясницу и руку. Обломки, мина упала рядом со мной. Я успел только упасть. Пролежал дома, должно быть, неделю. Лежал, не поднимался. Там ни врачей не было, ничего. Там никто помощь не оказывал, кроме соседей», – рассказывает мужчина.

Когда смог хоть стать на ноги, стал выбираться и спасать маму. Она смотрит на выступление сына и наконец-то улыбается. Говорит, хотя бы на миг забыла, что потеряли все, что имели. «Немного легче в голове. Просветление, потому что расслабляешься. Да он с детства такой! Любит пошутить, посмеяться», – говорит мама артиста.

Морской котик-переселенец Сэм упорно выполняет трюки. Он чудом выжил под обстрелами в Харькове во время гастролей в феврале, его дом в Скадовске под оккупацией. Тренер вспоминает, как спасал Сема, несмотря на опасность для жизни обоих.

«Первые десять дней я был в общежитии в Харькове, а он через 25 минут в цирке. Под обстрелами. Надо же было кормить его, и за водой следить. И вообще смотреть за состоянием животного. Он больше как друг, а не животное какое-то. Я бы его не оставил», – убеждает Анататолий.

Едва вывезли малыша в Днепр, отдельно собирали бассейн, где не хватило соли для воды во время дефицита. Сейчас их приютили в днепровском цирке.

Решились возобновить выступления на большом манеже — в днепровском цирке решили поддержать остающихся в городе артистов. Билеты продают с ограничениями, чтобы при воздушной тревоге все зрители смогли быстро дойти до укрытия. «На каждом секторе стоит контролер и показывает, куда идти людям. Поставили стулья, скамейки, питьевую воду, медсестру с медикаментами. Все идут навстречу, чтобы принести какую-то радость и переселенцам, и своим тоже», — утверждает генеральный директор цирка Виктор Шабатько.

Носухи и собачки, тоже спасенные из Харькова, и дрессировщица Дарья Майчук впервые после полномасштабного вторжения выходит с питомцами на большую арену. После пережитого она радуется, что может снова радовать зрителей. Но после выступления не сдерживает слез. Ее муж, выступавший вместе с ней, защищает Украину от врага. «Хочется подарить детство деткам, но у большого манежа я поняла, что мне очень тяжело без моего мужа. Он у меня ассистент. Он досконально знает свою работу», – говорит Даша.

Зрители изрядно поддерживают артистов. Сейчас в днепровском цирке выступили дважды в неделю. Но если желающих будет достаточно, обещают и чаще.

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