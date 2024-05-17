ЦНАПы, ТЦК и электронный кабинет: где и как обновить данные военнообязанным

Какие документы нужно иметь с собой, как будут работать ЦНАП, заработает ли электронный кабинет военнообязанного и кому нужно обновить данные в первую очередь – в эксклюзиве TSN.UA.

Обновление данных в ЦНАПах: Киев готов к процедуре. Ведь главный мобилизационный закон вступит в силу уже с 18 мая 2024 года. Начиная с субботы столичные Центры предоставления административных услуг будут принимать военнообязанных, которые придут уточнить свои данные. Какие документы нужно иметь с собой, как будут работать ЦНАПы, заработает ли электронный кабинет военнообязанного и кому нужно обновить данные в первую очередь – в эксклюзиве журналистки Виктории Панченко для TSN.UA.

ЦНАПы готовы принимать военнообязанных

С 18 мая жители и гости Киева смогут обновить данные в территориальных центрах комплектования без визита в их офисы — нужно только посетить Центр предоставления административных услуг. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала директор департамента ЦНАП г. Киева Наталья Шамрай.

"Завтра, 18 мая, с 9 до 18 часов все ЦНАПы Киева готовы принимать военнообязанных, чтобы они могли обновить свои данные. Приходить могут все желающие, мы никому не отказываем. К системе мы подключены", – отметила она.

Наталья Шамрай подчеркнула, что Киевские ЦНАПы полностью готовы принимать людей. Очередей не предполагается, поскольку у ЦНАП хорошая пропускная способность. Будут выполнять процедуру 300 администраторов по всему городу в разных районах, поэтому приходить в течение рабочих часов в любой из ближайших к месту жительства ЦНАПов.

"Человек должен прийти, иметь документы, удостоверяющие личность, и военный билет или приписное и дальше будем обновлять данные. Если система по определенным причинам будет отказывать, то будем решать куда обратиться. Мы все подключены к системе. В Киеве подключены почти 300 администраторов ЦНАПов. У нас хорошая мощность и пропускная способность, чтобы принимать людей", – отметила директор департамента ЦНАП в Киеве.

ЦНАП – это неплохая альтернатива, поскольку в Киеве, по данным Минобороны, пропускная способность отделений ТЦК и СП составляет около 50-70 человек в день. В оборонном ведомстве отметили, что пропускная способность ТЦК и СП зависит от города и численности работников. В столице военкомат может принять до 70 человек. Более того, в материале за 16 мая 2024 года LIGA.net сообщала, что основная нагрузка пока ложится именно на военкоматы. ЦНАПы в то время еще не получили доступа, а администраторы – не прошли обучение.

Нардеп из комитета Рады по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз заявляла, что вовремя разработать подзаконные документы должен был не парламент, а правительство.

"Он ведь несет прямую ответственность за организацию механизмов обновления персональных данных гражданами в течение 60 дней как через ЦНАП, так и через электронный кабинет", — отметила нардеп.

Военнообязанные граждане Украины с 18 мая смогут обновить данные не только в ТЦК и СП, ЦНАПах, но также в электронном кабинете. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

"Есть три пути: ТЦК и СП, электронный кабинет, который должен запуститься с 18 мая, и ЦНАПы. Потому что была запущена дезинформация якобы ЦНАПЫ не готовы к этому. Закон говорит, что ЦНАП это тоже место, где можно обновить данные", – отметил он.

Дмитрий Лазуткин рассказал, что представители Минобороны 16 мая связывались со структурами, отвечающими за это, и было подтверждено, что действительно с 18 мая в ЦНАПах можно будет обновить данные. Он добавил, что с 18 мая и электронный кабинет должен заработать, хотя к нему в дальнейшем еще будут добавлять опции.

"Пока это будет возможность обновить данные, такие как электронная почта, телефон и место жительства", — уточнил представитель Минобороны.

Кто должен обновить данные в ТЦК

Новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года и с того времени все военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК, ЦНАП или электронном кабинете – кстати, хорошая альтернатива, если вы не любите очереди.

На все есть всего 60 дней. Примечательно, что и состоящие на военном учете женщины-медики и фармацевты также должны пройти эту процедуру. До 17 июля 2024 года включительно актуализировать свои номера телефонов, электронный адрес, место жительства, состояние здоровья, семейное положение должны и мужчины, находящиеся за границей. Напомним, если это не будет сделано, то такие лица останутся за границей без возможности воспользоваться консульскими услугами и самое главное – они не смогут получить загранпаспорт. Об этом "позаботилась" украинская власть, выдав соответствующее законодательное решение. Но если военнообязан был в военкомате условно 17 мая 2024 и обновил свои персональные данные, то ему не нужно потом идти и делать это снова. Более того, в ТЦК дали совет, этакий "лайфхак" тем, кто понимает, что он полностью подлежит службе, а именно поэтому не идет в военкомат.

Примечательно, что добровольцы, самостоятельно пришедшие в ТЦК для включения их в ряды ВСУ без повестки, получат отсрочку на два месяца для решения личных дел и подготовку.

Кому в ТЦК идти не нужно?

В то же время есть те, кому в ТЦК идти не надо, даже после вступления закона в силу. Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет, исключенных с военного учета. Этот факт должен быть указан в государственных реестрах и военных билетах граждан. Напомним, что согласно новому закону о мобилизации, исключению с военного учета в ТЦК подлежат те, кто:

прекратил гражданство Украины;

признан ВВК непригодным к военной службе;

или достиг предельного возраста пребывания в запасе, то есть те, кому более 60 лет.

Как будут вручать повестки?

Кстати, вручение повесток тоже не отменяется. Более того, есть интересные нюансы. Нардеп и член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский отметил, что повестку будут вручать только под личную подпись по-прежнему. А повестка, брошенная в почтовый ящик, не будет считаться должным образом врученной. Хотя мы встречали мужчин, которые именно таким образом раньше и получали "письма счастья" от ТЦК.

Мобилизация в Украине в 2024 году имеет еще некоторые сюрпризы. С 18 мая полиция и представители ТЦК получили право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность. То есть на период военного положения граждане должны иметь военный билет. Кроме того, полиция и представители ТЦК смогут фиксировать данную процедуру на видео. Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко в эфире радио НВ рассказал, что работники военкомата с помощью единого государственного реестра смогут проверять, обновил ли военнообязанный свои данные.

Все "ограниченно пригодные" — снова на ВВК!

Мобилизация в Украине в 2024 году предполагает, что обновить свои данные и пройти ВВК нужно будет всем, кто имеет статус "ограниченно пригодного", ведь теперь есть только два понятия: пригодный и непригодный, но и здесь есть свои нюансы. Пригодность будет делиться на категории.

Примечательно, что человек не должен приходить на ВВК по собственной инициативе. Направление на ВВК должен предоставить орган или лицо.

Отметим, что в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации лица с инвалидностью, согласно заключению ВВК. Они могут быть призваны на военную службу только по их согласию и только по месту жительства. Мужчины от 25 до 55 лет, получившие ІІ или ІІІ группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, должны пройти медицинское освидетельствование повторно, чтобы подтвердить его выводы. Однако это условие не касается военнослужащих – получивших травмы при участии в боевых действиях. Более того, вероятно, те лица, которые имеют документы, подтверждающие статус инвалида, не должны идти в ТЦК. Им должно прийти приглашение. Если вам придет повестка, нужно прийти в военкомат в указанное время и иметь с собой соответствующие документы.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❓⚡️ ЦНАПы, ТЦК и электронный кабинет: где и как обновить данные военнообязанным?

Напомним, в Минобороны подсчитали, какая пропускная способность ТЦК в Киеве за день.

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