Coca-Cola, керамика, Интернет, АЗС: зачем Россия уничтожает украинский бизнес — Жданов раскрыл коварный план Путина

Олег Жданов / © ТСН

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Россия систематически атакует украинский бизнес. Если раньше основными целями были энергетика, логистика, гражданские и военные объекты, то с лета 2026 года российские ракеты и дроны ежедневно бьют по складам, заводам, логистическим центрам, автозаправочным станциям, торговым сетям, ТРЦ, издательствам и т.д.

ТСН.ua рассказывает, какие украинские предприятия и компании пострадали от российских атак, какие убытки они понесли, какой может быть цель этих ударов и чего ждать от российской армии дальше.

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Стоит отметить, что это не полный список всех пострадавших бизнесов, предприятий, магазинов и заводов. Исчерпывающий перечень составить невозможно — многие объекты не называют публично из соображений безопасности, а атаки продолжаются почти каждый день.

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По оценкам премьер-министра Сергея Корецкого, только из-за атак на бизнес государство может недополучить около 70 миллиардов гривен налогов. А общие прямые и косвенные убытки бизнес оценивает уже в миллиарды долларов.

Война в Украине: удары по металлургическим комбинатам

Наиболее разрушительными стали удары по металлургическим комбинатам. Три предприятия, которые обеспечивали около 90% производства стали в Украине, фактически остановлены.

"Запорожсталь" (группа Metinvest) потерпела несколько ударов баллистическими ракетами — 11 и 27 августа, а также 12 и 17 сентября. Во время первой атаки погибли восемь работников, еще 28 получили ранения. Разрушены доменные печи, энергетическая и транспортная инфраструктура. Комбинат простаивает.

"Каметсталь" (также Metinvest) остановила производство после удара 5 сентября, в результате которого погибли пять человек.

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ArcelorMittal Кривой Рог также подвергся серии ударов по доменным печам. Компания заявила, что безопасно возобновить работу пока невозможно, и ожидает ущерба около одного миллиарда долларов.

22 сентября баллистические ракеты попали в предприятие "Интерпайп" в Днепре. Погибли четверо работников, семеро получили ранения. Повреждения получил и Днепровский металлургический завод.

Логистика и ритейл: РФ уничтожает склады

Большая волна ударов пришлась на ночь на 5 августа. Россия применила десятки ракет и дронов по Киевской области. Под удар попали сразу несколько крупных украинских компаний.

Три баллистических ракеты полностью уничтожили распределительный состав Rozetka в Броварах — один из крупнейших в стране, обрабатывавший более 100 тысяч заказов в день. Во время атак, длившихся несколько дней, один работник погиб, семеро получили ранения. Состав не подлежит восстановлению.

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В это же время сгорели несколько распределительных центров Fozzy Group (сети Сильпо и Фора).

Серьезные повреждения получили логистические комплексы "Эпицентра”, NOVUS и сортировочный центр "Новой почты" в Киеве, там применили кассетные боеприпасы.

В конце августа были уничтожены сортировочные центры «Новой почты» в Святопетровском и Сумах, гипермаркеты «Эпицентра» в Запорожье и Харькове, склады Roshen, "Авроры”, “Форы”, Varus, Comfy и “Будинок іграшок”.

27 сентября в результате российских обстрелов был полностью уничтожен состав немецкой компании Kärcher, где хранились техника и продукция.

РФ сожгла 15 миллионов книг в Украине

По оценкам издателей, только за июль-август 2026 года в результате российских атак по составам уничтожено 13-15 миллионов экземпляров — около трети годового тиража Украины.

В начале августа в Харькове сгорел состав одного из крупнейших издательств — Ranok. Уничтожено около восьми миллионов книг, в том числе сотни тысяч учебников. Пострадали и другие издательства, хранившие там свою продукцию.

В ночь против 28 августа российский дрон попал в состав «Новой почты» в Святопетровском, где хранились книги сетей Readeat и Book.ua , а также тиражи десятков издательств: Vivat, “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, “Основы”, “Уроборос”, “Лаборатория”, “Стилет и стилос” и т.д.

Было уничтожено более 60 тысяч экземпляров, а предварительный ущерб превышает 23 миллиона гривен.

Под ударом производство керамики и мороженого

В ночь на 12 сентября российские реактивные дроны атаковали завод Cersanit Invest в Звягеле Житомирской области — один из крупнейших в Украине производителей керамической плитки и сантехники, дочернее предприятие польской компании Cersanit. Были повреждены ключевые элементы производственного цикла. В компании заявили, что возобновление производства займет не менее полугода.

5 сентября российский реактивный дрон полностью уничтожил охлаждающий состав компании “Рудь” в Житомире, одного из крупнейших производителей мороженого в Украине. Площадь разрушенных помещений составила более четырех тысяч квадратных метров. В ночь на 28 сентября предприятие в Житомире снова подверглось атаке дронами.

20 августа в Киеве ракетным ударом был полностью разрушен распределительный состав “Файні льоди”, из этого состава мороженое поставлялось не только в столицу, но и еще в 12 городов Украины, были уничтожены тонны продукции, оборудования и транспорта.

Удары АЗС

Систематические удары испытывают и сети автозаправочных станций. Российские дроны и ракеты неоднократно избивали по АЗС в Киеве, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской и других областях, в том числе сетей WOG, “Укрнафта” и другие.

Пострадавшие мировые бренды: Coca-Cola, Макдональдс, Олейна

Под российские удары в Украину также попадают и предприятия с иностранным капиталом. В сентябре дроны и ракеты били по заводу Bunge (“Олейна”) в Днепре — американской компании. Два человека погибли.

Было повреждено предприятие Coca-Cola в Большой Дымерке, фабрику British American Tobacco в Прилуках, объекты PepsiCo, Mondelez, “Макдональдс”.

Среди других пострадавших от атак РФ — фармацевтический завод "Дарница”, производство TK-Home Textile, предприятие “Вентиляционные системы” в Боярке, а также несколько дата-центров в Киеве, из-за чего десятки тысяч домохозяйств временно оставались без Интернета.

Зачем Россия уничтожает склады и бизнесы в Украине

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, что Россия находится в поиске уязвимых мест Украины. По его словам, российские удары по военным объектам и составам не принесли ожидаемого результата, поэтому РФ пытается изменять цели.

«Дело о том, что РФ в поиске. Они находятся в интенсивном поиске. Они поняли, что у нас нет таких военных объектов, которые влияли бы на ситуацию на фронте», — пояснил Жданов.

Он добавил, что многочисленные удары по составам также не повлияли на ситуацию ни в стране, ни на фронте. Поэтому, по словам эксперта, российская армия пытается найти «ахиллесовую пяту» Украины.

«Они довольно много нам повредили складов, но это никак не повлияло на ситуацию в стране или на фронте. И они просто пытаются найти, скажем так, такую ахиллесовую пяту у нас», — отметил он.

Жданов считает, что главная цель таких атак сейчас заключается не столько во влиянии на фронт, сколько в терроре населения и попытке расшатать ситуацию внутри Украины. Россия, по его словам, стремится добиться протестов и заставить украинцев потребовать прекращения войны на условиях РФ.

«Сейчас идет чисто террор населения. И главная цель Российской Федерации — это вывести нас на протест», — считает военный эксперт.

Он объяснил, что таким образом РФ хочет расшатать внутреннюю ситуацию в Украине, чтобы люди потребовали согласиться на российские условия.

«Раскачать внутреннюю ситуацию таким образом, чтобы люди вышли и сказали: все, хватит, давайте подписывайте там все, что они хотят, только прекратите бить по нам. Они так мечтают об этом», — говорит Олег Жданов.

В то же время эксперт говорит, что, по его мнению, эти атаки оказывают противоположный эффект. По его словам, украинцы становятся более готовыми к сопротивлению.

«Народ больше разъяряется, больше готов к сопротивлению, понимая, что это нужно остановить», — считает он.

Россия расширяет список целей: что может быть следующим

Жданов также обратил внимание на то, что Россия постепенно расширяет список целей. По его словам, сначала под ударами оказывались склады, потом магазины и АЗС, а теперь офисы, бизнес-центры и дата-центры.

«И они ищут, видите ли, и фантазия у них очень-очень буйная в том смысле, что были склады, потом были магазины, потом были заправочные станции. А сейчас это офисы, бизнес-центры, сейчас это дата-центры для снабжения Интернетом, услугами», — рассказал эксперт.

Он предположил, что следующими целями могут стать дороги и транспорт. Жданов привел примеры ударов по проезжей части под Одессой и Киевской области.

«И до чего они дойдут дальше, сказать трудно, пожалуй, уже по дорогам начинают просто бить там, где двигается транспорт», — сказал он.

Отдельно Жданов прокомментировал, как российская пропаганда объясняет удары по украинским предприятиям. По его словам, РФ называет такие объекты производством оружия, товаров военного назначения или центрами управления и логистики.

«Да, они все прикрываются войной, что это либо производство оружия и товаров военного назначения, либо это центры управления войсками и логистикой», — пояснил эксперт.

В то же время, он говорит, что для российской внутренней аудитории могут использоваться любые объяснения.

«А для своего населения, для внутреннего применения они могут рассказать любую сказку», — говорит Жданов.

Он привел пример заявлений северокорейской пропаганды и добавил, что Россия также распространяет ложную информацию о ситуации на фронте. По словам Жданова, российские власти продолжают заявлять о якобы постоянном продвижении своих войск.

«И все идет по плану, и ребята, как говорит Путин, наступают каждый божий день, но никак наступить не могут, только вступают куда-то», — говорит он.

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