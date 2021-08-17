COVID-19 в лагере Одессы: родителям разрешат забрать больных детей при одном условии

Вспышку COVID-19 зафиксировали в одном из трех лагерей центра — "Звездном".

Вспышка коронавируса в детском лагере в Одесской области. Там уже 47-мь больных. Заболели дети, находящиеся на отдыхе в оздоровительном центре "Молодая гвардия". COVID-19 обнаружили у воспитанников и работников одного из трех лагерей. Утром в детский центр начали съезжаться возмущенные родители.

Об этом 17 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На главных воротах оздоровительного центра "Молодая гвардия" копы тщательно проверяют документы. Впрочем пускают не всех. У главного входа — родители детей, которые находятся в лагере на оздоровлении. Внутрь попасть не могут.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в одном из трех лагерей центра — "Звездном". Сейчас там почти шестьсот детей. Первые три ребенка на заболели еще 12 августа. Медики протестировали всех в лагере — в общем положительным оказался тест у 44-х детей и еще трех взрослых. Впрочем родителям об этом сообщили не сразу. О том, что ее сын инфицирован — Виктория узнала только накануне.

Взволнованные родители едва не штурмуют лагерь. Закрыт он или нет — дежурная на входе объяснить не может. Позже у ворот появляется заместитель генерального директора.

"Все дети в удовлетворительном состоянии, все дети находятся под наблюдением врачей, дети ходят по своей территории — у нас отдельно есть для каждого лагеря отрядные места, они находятся на воздухе", — отметил первый заместитель генерального директора Василий Бездень.

Новости Украины: в оздоровительном центре в Одессе обнаружили уже 47 инфицированных COVID-19

В удовлетворительное состояние детей родители не верят. По телефону некоторые уже выяснил: детям плохо. И лекарства - утверждают мамы - в лагере сказали покупать самостоятельно.

В лагере говорят: отделили воспитанников "Звездного" от других двух лагерей оздоровительного центра — у них собственная территория и столовая. Впрочем на всякий случай в море не пускают и детей из соседних двух лагерей. Все больные в настоящее время в обсервации. Тех, кто с ними контактировал, и сейчас имеют отрицательный тест — протестируют еще раз.

Между тем в полиции открыли производство по статье нарушение санитарных правил и норм. Родителям, которые захотят забрать ребенка домой — отвезти его разрешат. Однако при одном условии — не на общественном, а на собственном транспорте.

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