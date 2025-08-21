Ольга Голубовская рассказала о новых субвариантах «Омикрона» — «Stratus» и «Nimbus»

В Украине фиксируется резкий рост заболеваемости COVID-19. По информации Министерства здравоохранения, количество инфицированных выросло втрое. Новую волну вызвали субварианты «Омикрона» — «Stratus» и «Nimbus».

ТСН.ua пообщался с известным врачом-инфекционистом, профессором Ольгой Голубовской, чтобы узнать, что означает появление новых штаммов, как правильно действовать и чего остерегаться.

Что повлекло за собой вспышку заболеваемости?

Ольга Голубовская подтверждает, что в Украине наблюдается очень высокий рост заболеваемости. По ее мнению, новые штаммы «Stratus» и «Nimbus» не имеют особого значения — это лишь подлежащие мониторингу субварианты вируса.

«Все это субварианты „Омикрона“, обладающие способностью ускользать от иммунитета, как искусственного, так и естественного. Они отличаются только по способности передачи — есть более заразны, и есть менее заразны. Сейчас возник новый вариант Stratus, точнее их несколько. Они и вызвали такую вспышку заболеваемости благодаря своим особенностям», — объясняет Ольга Голубовская.

Чем опасны Stratus и Nimbus и поможет ли вакцинация?

Ольга Голубовская добавляет, что когда большое количество людей болеет, то растет и число инфицированных из групп риска, которые очень тяжело переносят болезнь и даже могут умереть от инфекционного заболевания.

«Коронаврусная болезнь малоизученна. Она неприятная, долговременная, бывает очень затяжной. Но проблема с ковыдом, я считаю, уже практически решена. Нерешенной остается проблема информирования граждан: если человек уже заболел, и входит в группу риска, то ему нужно сразу оказывать противовирусную терапию. Но об этом у нас нет и полслова в официальных сообщениях на уровне регуляторных органов. И это плохо. Если человек уже заболел, то не имеет значения для его клинического ведения — вакцинирован он или нет. Если он уже заболел, то должен своевременно обращаться и лечиться. Точка», — говорит профессор Голубовская.

Почему важна противовирусная терапия?

«Лечение любого инфекционного заболевания заключается в назначении терапии, непосредственно направленной на возбудителя болезни. Если у человека ангина, то он принимает антибиотик, подавляющий микробы. Если у человека малярия, то ему назначают подходящие препараты. Но вот почему-то, когда у человека ковид или грипп, а это довольно серьезные заболевания, считается нормальным „забыть“ о противовирусной терапии. Так не может быть, и меня это откровенно шокирует. У нас об этом ни пары из уст — тишина, только постоянные разговоры о вакцинации», — говорит Ольга Голубовская.

Не стоит лечить коронавирус таблетками от гриппа

Профессор Голубовская указывает на важную деталь: сейчас увеличилось значительное количество людей, которые в качестве противовирусной терапии принимают препарат озельтамивир (известный как «Тамифлю» и его аналоги).

«Это — препарат от гриппа. Мне удивительно, что люди принимают его настолько массово. Возможно, кто-то дает такие советы в сети или даже назначает его. Но это препарат строго специфического действия именно на вирус гриппа, а на коронавирус он не оказывает никакого влияния. Пациенты, которые его принимали, жалуются, мол, „не помогло“, и противовирусная терапия не дает результата. Конечно, потому что противовирусная терапия должна быть направлена на возбудителя. В общем, я понимаю, почему люди массово принимают этот препарат. Потому что ситуация действительно сложная — много больных, много тяжелых пациентов, люди попадают в реанимации. Но это не причина принимать что-либо», — отмечает Ольга Голубовская.

Она добавляет, что сейчас в Украине впервые за все время вспышек коронавируса в аптеках отсутствуют препараты специфической противовирусной терапии.

«Отсутствуют даже очень дорогие лекарства, которые стоят по 5 тысяч гривен, их просто нет. На это должны обратить внимание представители регуляторных органов, потому что во время вспышки болезни это недопустимо», — говорит специалист.

Осторожно с температурой и старыми «болячками»

Что касается симптомов новых разновидностей коронавируса, то Ольга Голубовская советует обращать внимание на следующее:

«Любые симптомы коронавирусной болезни в отличие от гриппа имеют так называемый „полиморфизм клинических симптомов“, он очень разный. Температура тела во время коронавируса, в отличие от гриппа, не коррелирует со степенью тяжести. То есть, в начале болезни может совсем не быть температуры или она будет не слишком высокой, а больной может очень серьезно заболеть и получить долговременный ковид и наоборот», — объясняет профессор Голубовская.

Она добавляет, что летальность от «Омикрона» упала на 90%, но указывает на одну важную особенность этого штамма и всех его субвариантов.

«Они как „лакмусовая бумага“ проявляют все болезни, которые есть в организме человека: диабет, гипертонию, заболевания щитовидной железы и другие. И не просто проявляют, а могут их декомпенсировать. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу, чтобы получить правильное лечение», — говорит Голубовская.

Санитайзер и влажная уборка

Профессор отмечает, что для минимизации всех возможных рисков нужно влиять на возбудителя — уменьшать вирусную нагрузку. Особенно это важно там, где собирается много людей.

«В качестве неспецифической профилактики инфекции очень важно регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку. Эти рекомендации важны, потому что это снижает концентрацию возбудителя в пространстве и человек может получить значительно меньшую его дозу. Также желательно пользоваться всевозможными санитайзерами. Такие предосторожности важны, когда имеем временную вспышку инфекции в виде нового штамма», — заключает Ольга Голубовская.