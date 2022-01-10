COVID-амнистия для владельцев фальшивых сертификатов: в Минздраве рассказали, как получить реальную прививку

COVID-амнистия для владельцев фальшивых сертификатов: в Минздраве рассказали, как получить реальную прививку

Следует аннулировать фальшивый документ о вакцинации.

COVID-амнистия для владельцев фальшивых сертификатов о вакцинации возможна в Украине.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

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Украинцы, купившие поддельные документы о прививках против COVID-19, могут обратиться к семейному врачу. Он аннулирует сертификат, а после этого даст направление на реальную прививку.

"Врач информирует полицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески содействовать следственным действиям, чтобы обнаружить мошенников, продающих документы", — рассказала представитель Минздрава.

Карчевич подчеркнула, что проблема подделки документов о вакцинации характерна не только для Украины, но и Европы. Между тем в Украине в прошлом году мониторинговое агентство обнаружило 210 тысяч сообщений в Сети о так называемых услугах по получению документов о COVID-вакцинации или ПЦР-тестировании.

"В настоящее время правоохранительными органами открыто 2300 уголовных производств. В половине уже вручены подозрения", — сообщила заместитель министра здравоохранения.

Представительница Минздрава также сообщила, что украинцы уже начали прививаться третьей бустерной дозой, разрешенной ныне в стране всем желающим украинцы в возрасте от 18 лет. Правительство дало "зеленый свет" для ревакцинации пожилым людям. Пациентам с иммунными заболеваниями разрешили прививаться в третий раз еще в декабре.

Напомним, на бустерную вакцинацию против COVID-19 все взрослые украинцы, уже получившие две прививки, могут записаться онлайн. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат , который будет действовать 270 суток с даты ее введения.

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