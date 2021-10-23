COVID-пациенты Житомирской ЦРБ жалуются на нехватку кислорода: как реагирует Минздрав

В Украине два завода, которые производят жидкий кислород, остановились на плановые регламентные работы.

В Житомирской районной больнице инфицированные COVID-19 пациенты жалуются родным на недостаток кислорода. В медучреждении сейчас находятся 82 больных с коронавирусом, девять из которых — в тяжелом состоянии.

Медики перебои с кислородом подтверждают, говорится 22 октября в сюжете ТСН 19:30.

Светлана Гришко рассказывает, что ее 33-летняя сестра, которая с понедельника лежит в Житомирской районной больнице с тяжелой формой COVID-19, задыхается и уже два дня жалуется, что больным не хватает кислорода.

Также читайте Украина занимает третье место в мире по количеству смертей от коронавируса

Кислород в эту больницу, как и в большинство житомирских медучреждений, поставляет частное предприятие, которое выиграло тендер. По словам руководства медучреждения, на днях поставщик их письменно предупредил о перебоях.

"Они сообщают, что у них ограниченные ресурсы. Уже два дня они говорят, что кислорода не будет", — говорит заведующий отделением анестезиологии с койками интенсивной терапии Житомирской ЦРБ Артур Мельниченко.

Кислород из поставщика приходится выбивать, признаются медики, а порой и занимать.

Представитель поставщика Игорь Кучерук по телефону объясняет, что перебои связаны с остановкой кислородных заводов. Мол, в письме просили больницы подыскать альтернативу, а о нехватке сырья сообщили и госорганы.

Также читайте Родные умершего от коронавируса врача получили страховку от государства: какая сумма

"Все больницы были уведомлены заранее. На сегодняшний день проблемы есть не только в житомирских больницах", — заявляет он.

22 предприятия задействованы на производстве кислорода в Украине. Сначала крупные предприятия изготавливают его в жидком состоянии. Затем для медицинских целей кислород закупают переработчики, которые и превращают его в газообразное состояние, чтобы поставлять в больницы.

Сейчас два завода, которые производят жидкий кислород, остановились на плановые регламентные работы. Они продлятся 10-15 дней. Еще у одного производителя на западной Украине возникли технические проблемы.

"Сразу распространились слухи, что кислорода не хватает и система не готова, — комментирует проблему министр здравоохранения Виктор Ляшко. — Опровергну. Все пациенты, которые нуждаются в кислородной терапии, получают ее. К плановым регламентным работам мы готовились и совместно с производителями нашли замену на этот период".

Также читайте В Украине новый антирекорд больных и умерших: в каких регионах ситуация с коронавирусом самая сложная

Пока предприятия не возобновят работу, распределение кислорода координирует Минздрав. Чиновники уверяют, что больные перебоев не почувствуют.

"Больницы привыкли, что у них есть недельный или 10-дневный запас кислорода всегда, сейчас эти запасы — два-три дня, — говорит первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида. — Кислород им оперативно подвозится, возможно немного в меньших количествах, но более регулярно".

И в Житомирскую райбольницу кислород тоже завезли. По словам главного врача, его должно хватить на полтора суток.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Новости Украины: пациенты житомирских больниц страдают от перебоев с кислородом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку