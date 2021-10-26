COVID-сертификаты в "красных регионах": как получить и куда пускают без "ководного документа"

COVID-сертификаты в "красных регионах": как получить и куда пускают без "ководного документа"

"Красная зона" карантина добавляет много ограничений для тех, кто не имеет COVID-сертификата.

В Украине по состоянию на 26 октября в "красной" зоне карантина находится восемь областей. Но из-за сложной ситуации с коронавирусом в ближайшие дни в "красную" зону карантина могут перевести еще 5 областей. В таких регионах действуют более жесткие ограничения, но они могут не касаться украинцев с COVID-сертификатом.

Для чего нужен COVID-сертификат в "красной" зоне, а куда можно попасть без него, читайте в материале ТСН.ua.

Как получить COVID-сертификат

Внутренний COVID-сертификат в Украине "желтый" и "зеленый". Последний доступным для граждан, прошедших полный курс вакцинации, то есть, получили две дозы прививки против коронавируса.

"Желтый" сертификат по состоянию на сейчас выдается после первой дозы вакцины, отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (действует 72 часа).

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"Желтый" сертификат действует 120 дней. Срок действия "зеленого" – 365 дней.

Для вакцинированных граждан в "красных" зонах именно эти COVID-сертификаты являются "пропуском" для посещения спортзалов, бассейнов, кинотеатров, театров, музеев, концертов и т.п.

Министерство здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения Украины

Получить такой сертификат после прививки достаточно легко. Украинцы смогут скачать сразу два COVID-сертификата в "Дії". Инструкция здесь.

Кроме того, выдать сертификат может и семейный врач. Следует отметить, что "ковидные сертификаты" в Украине бесплатны. Если вам предлагают сертификат за деньги, это может быть поддельный документ, за что предусмотрена ответственность.

Где в Украине нужен COVID-сертификат

В настоящее время восемь регионов находятся в "красной" зоне. Согласно правилам, там запрещается работа кафе, ресторанов, баров, ТРЦ, кинотеатров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

Но ограничения не будут применяться при наличии и у посетителей, и у работников и организаторов массовых мероприятий, "зеленого" COVID-сертификата. Проще говоря, кафе может не закрываться в "красной" зоне, если и работники заведения, и клиенты полностью вакцинированы против коронавируса.

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Еще одно место, где проверяют "ковидный документ", это учебные заведения, в частности школы. Например, если в заведении среднего образования менее 100% учителей имеют прививки, детей переводят на дистанционку.

Проезд в пассажирском транспорте

В Украине с 21 октября действуют новые правила для пассажирских перевозок пассажиров между регионами. Для передвижения в пределах регионов с "желтым" уровнем эпиднебезопасности необходим или документ о получении по меньшей мере одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующий 72 часа.

В случае следования в регион с "красным" уровнем эпиднебезопасности необходим один из документов:

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации

Отрицательный результат теста ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, который действует 72 часа.

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Эти документы должны быть у всех водителей, экипажа, пассажиров. Новые правила межрегиональных перевозок не распространяются на несовершеннолетних.

Впрочем, спикер Национальной полиции Марьяна Рева сообщила, что во время рейдов полиция не будет высаживать пассажиров без масок и, например, COVID-сертификатов. Протоколы будут составляться на перевозчиков. Поэтому водители должны проконтролировать наличие соответствующих документов у пассажиров.

А куда можно пойти без COVID-сертификата

В "красной" зоне разрешается людям посещать банки, заправки, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины без COVID-сертификатов.

В то же время местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.

Министерство здравоохранения Украины

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Как сообщалось, в Украине все больше людей болеет коронавирусом. Но если раньше его течение было в легкой форме, больницы переполнены, а некоторые уже просто отказываются принимать пациентов из-за отсутствия мест. Вакцинация является доступной и бесплатной и способна защитить от тяжелого течения заболевания. Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19, читайте здесь.

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