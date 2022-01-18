Цунами смыло с островов Тонги все постройки: количество погибших назовут после возобновления связи

Приземлиться в Тонге самолетам пока не удается, потому что аэропорт покрыт пеплом.

Катастрофа беспрецедентных масштабов – так впервые после извержения подводного вулкана правительство Тонга описало происходящее в этом островном государстве. Жертвами стихии стали три человека — на одном из островов волны смыли все здания, на другом — уцелели только два сооружения.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Извержение подводного вулкана поднимет гигантские волны, налетящие на острова государства Тонга. Ее граждане оказались со стихийным бедствием наедине: связи с миром нет, потому что поврежден подводный кабель, а мобильные телефоны не работают из-за большого количества пепла в воздухе. «У нас вообще не было контакта ни с кем из Тонги с тех пор, как накатилось цунами», — отмечают местные.

На помощь островному государству отправляются из соседних Австралии и Новой Зеландии. Однако приземлиться в Тонге самолетам пока не удается, потому что аэропорт покрыт пеплом. «По последней информации, которая у меня есть, 60 процентов взлетно-посадочной полосы уже расчистили, это вручную делают двести добровольцев. Они готовятся к приземлению грузов в четверг или пятницу, если все пойдет по плану», — заявил спикер парламента Тонги.

Жертвами извержения подводного вулкана стали три человека | Новости мира

Пока аэродром пытаются расчистить, пилоты из воздуха оценивают масштабы катастрофы. На снимках видно – некоторые здания просто исчезли под слоем пепла.

Власти Тонги впервые выходят на связь и сообщают о беспрецедентных масштабах катастрофы — хуже всего на нескольких отдаленных островах, на одном — после цунами, совсем не осталось зданий, на другом — уцелело два сооружения. В настоящее время чиновники пытаются организовать из них эвакуацию. Погибли, по предварительным подсчетам, три человека — два гражданина Тонги и один из Британии. Впрочем, чиновники опасаются, что количество жертв может возрасти, как только появится связь с отдаленными уголками государства.