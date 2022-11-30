"Экспертиза трупа есть": как работает и что можно услышать в "Пункті незламності" в Киевском СИЗО

В самом необычном пункте помощи, над которым два дня подряд шутят соцсети, встречают с кофе и памперсами.

В украинских тюрьмах и СИЗО в последние дни обустроили пункты помощи населению, где можно согреться, подзарядить гаджеты, выпить воды, чая, кофе и даже поменять памперс маленькому ребенку. Эти локации были созданы по аналогии с " Пунктами незламності ", хотя на официальных картах их не найти. Вместе с тем эта инициатива не осталась без внимания украинцев – нововведения начали живо обсуждать в соцсетях, шутя о том, можно ли остаться там на 15 суток, будут ли выпускать оттуда, стоит ли здороваться, используя жаргонное "Вечер в хату".

Журналист ТСН.ua побывал в самом необычном пункте помощи столицы, расположенном на территории Киевского следственного изолятора. Свой визит мы специально сделали тогда, когда в части Шевченковского района Киева отсутствовала электроэнергия. Кроме того, пришли туда под видом прохожего, у которого на холоде разрядился телефон. Перед этим пришлось около часа активно им пользоваться, чтобы действительно разрядить.

Вход в "Пункт незламності" находится рядом с КПП. Фото: "Киевский следственный изолятор"

Найти тюремный "Пункт незламності" оказалось не сложно – он расположен у входа в СИЗО. В момент нашего прихода работники изолятора как раз прикручивали к стене обогреватель.

"Пункт незламності" Киевского СИЗО

На двусмысленный вопрос о том, можно ли посидеть и подзарядить телефон, мужчины ответили: "Да, конечно" и показали место, где был электроудлинитель. "Пожалуйста, есть свободные зарядки, можем предложить кофе или чай", — обратился ко мне один из работников СИЗО.

Согревают и ремонтируют

Уже через несколько минут выяснилось, что один из удлинителей не работает. Парни достали ящик с инструментами и начали вместе ремонтировать это устройство. Через несколько минут выяснилось, что проблема в кабеле и этот удлинитель заменили другим.

В течение пятнадцати минут из посетителей был только журналист ТСН.ua. На столе для будущих посетителей разложили упаковки с вафлями, в шкафу рядом я заметил гречневые хлопья быстрого приготовления, рядом был чай и кофе, печенье, бумажные стаканчики и кулер с питьевой водой. На полке в другом шкафу стояла упаковка памперсов второго размера (для малышей, весящих от 4 до 7 кг).

Разговоры посетителей – не для слабонервных

Через мгновение сюда пришли два новых посетителя. Как выяснилось, они пришли по своим делам в СИЗО, неся с собой огромную папку с выводами экспертизы. Оказалось, что в материалах речь шла об экспертизе вскрытия трупа. Именно это они негромко обсуждали, глядя на фото, на которых действительно был изображен убитый человек.

"Да, экспертиза трупа есть", — тихонько обсуждали между собой двое мужчин.

В этот момент зашел коренастый мужчина и инспектирующим взглядом осмотрел помещение.

"Вы здесь — главный "Лукьян", — в шутку обратился к нему другой мужчина, зашедший следом.

Из разговора стало ясно, что руководитель СИЗО пришел осмотреть то, что сделано по состоянию на данный момент.

"Даже из полиции звонили, я делился с ними опытом", – сообщил он.

Время от времени все присутствовавшие обращали внимание на телевизор, где в эфире телемарафона на канале "1+1" военный эксперт рассказывал об ориентировочном количестве ракет, оставшихся у России. Не обращали на это внимание только двое мужчин, общавшихся об экспертизе трупа.

Также выяснилось, что в случае необходимости в этом пункте помощи могут включить генератор, есть несколько теплых одеял. Однако с интернетом здесь пока не все хорошо. Работает мобильный интернет, а подключиться к Wi-Fi пока оказалось невозможным.

Так выглядит "Пункт незламності" внутри

По словам работников учреждения, в ближайшем будущем они планируют обустроить комнату, где мамы смогут находиться с маленькими детьми.

Герой мемов и шуток

В то же время, в соцсетях любители комментировать до сих пор продолжают обсуждать эту локацию. Одни предлагают поселить там некоторых политиков, другие так и пишут: "Это топ. Огонь. А оттуда выпускают?" Эти шутки (не в соцсетях) между собой обсуждают даже сами работники изолятора и уверяют, что пускают и выпускают всех.

Не оставил без внимания пост в соцсети и бывший глава Государственной таможенной службы (во времена Януковича власти отправили его в это СИЗО) Анатолий Макаренко. Он так прокомментировал пост о пункте помощи: "Как один из гостей "Пункта незламності" в 2010-11 гг., подтверждаю — лучшего места для размышлений на тему тьмы и света не найти. А, вообще, отличная идея. Без иронии. Но, немного генератор в комнате напрягает".

Как оказалось, делая фотоотчет о своем "Пункті незламності", пенитенциарии сфотографировали выключенный генератор в помещении. Это стало поводом для еще одной волны шутливых сообщений. Пользователи соцсетей начали шутить, что, мол, даже самые несокрушимые могут сломаться, если генератор будет работать в помещении. В то же время нашлись и такие, кто оценил само наличие генератора, понимая, что шутки о "газовой камере" — это лишь шутки комментаторов: "А как к вам попасть? Разбить витрину достаточно? Нужно ли что-нибудь украсть из супермаркета?"

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