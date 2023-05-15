"Да мне по**й, завтра будешь в военкомате": в Одессе мужчина в военной форме устроил конфликт на дороге (видео)

Полиция считает, что нарушитель мог быть не военным.

В Одессе мужчина в военной форме посреди дороги устроил конфликт и угрожал военкоматом другому водителю. После публикации видео в соцсетях этим заинтересовалась полиция.

Об этом сообщает ТСН.ua.

После появления в соцсетях видео, на котором мужчина в военной форме, находясь за рулем, угрожает другому водителю армией, патрульная полиция начала проверку этого случая.

Автор скандального видео утверждает, что это произошло на улице Грушевского в Одессе. На видео можно увидеть и услышать, что между двумя мужчинами, находящимися в двух автомобилях, возник словесный конфликт. При этом человек в военной форме кричит через окно автомобиля: "Да мне по***й, ты завтра будешь в военкомате".

В Одессе мужчина в форме угрожал водителю военкоматом

Как выяснилось, патрульная полиция Одесской области устанавливает обстоятельства этого конфликта, так как во время него возникла ситуация, имеющая признаки аварийной ситуации.

"Мы видели это видео, информация проверяется, устанавливаются личности участников конфликта", — сообщила спикер патрульной полиции Одесщины Алла Марченко.

По данным правоохранителей, местность, где снято видео – это действительно улица Грушевского в Одессе, но подлинность формы военного вызывает у специалистов определенные сомнения.

Напомним, Государственное бюро расследований возбудило производство по начальнику Одесского военкомата Евгению Борисову, который продавал "белые билеты" во время призыва военнообязанных.

Также в Одессе правоохранители разоблачили одного из командиров военного госпиталя, который за взятку обещал помочь военному получить справку об инвалидности.

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