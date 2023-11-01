"Да Винчи" исполнилось бы 28: в день рождения Героя вспоминаем, каким он был и истории о защитнике

В день рождения Коцюбайла собратья посвятили ему мощные и меткие удары в сторону врага.

Павший в войне с врагом Герой Украины Дмитрий Коцюбайло на псевдо "Да Винчи" праздновал бы 1 ноября свой 28-й день рождения. Однако бойцу, добровольно ушедшему на фронт в совсем юном возрасте и погибшему в битве за Бахмут, теперь всегда будет 27.

ТСН.ua вспоминает "Да Винчи" и чествует его память в день рождения защитника 1 ноября.

Каким был "Да Винчи"

Коцюбайло "Да Винчи" – легенда украинско-российской войны. Человек, которого уважали и любили. Парень, после Майдана в 18 лет ушедший добровольцем на фронт, я который без специального военного образования дорос до комбата.

В 2014-2015 годах "Да Винчи" был командиром взвода добровольцев, а затем – командиром роты. В марте 2016 года Коцюбайло назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК ПС. Весной 2022 года штурмовую роту переформировали в 1-й отдельный механизированный батальон в составе 67-й ОМБр ВСУ.

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" на фронте в 2014 году/Скриншот

В период АТО боец участвовал в освобождении Карловки, поселка Пески, Авдеевки, а также в боях под Степановкой, Савур-Могилой, Старогнатовкой. Защитник не смог попасть в Донецкий аэропорт, чтобы стать в его защиту в 2014 году, поскольку получил тяжелое ранение в Песках.

"На Песках на мои позиции прилетело: перелом, осколочное ранение. Я лежал полтора месяца в больнице. Я сбежал из больницы. У меня рука полностью не работала, а я уже был поехал на Пески. Ничего, рука так быстрее разрабатывалась, я же с автоматом. Пока враг на нашей земле, я не считаю, что нужно расходиться сейчас по домам. Ничем хорошим оно не закончится. Оно закончится еще большими потерями нашими и большим кровопролитием", – рассказывал "Да Винчи" в 2015 году.

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Журналисты вспоминают как отдельную историю – Коцюбайло и шахту "Бутовка" в 2015 году.

"Мы с ним дошли до края окопа и по нас начали стрелять. Он спрятал потом нас всех в укрытие, потому что как раз начинался бой. И ребята играли нам на гитаре, а он нам показывал, как по нам стреляет танк", – вспоминает корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

"Еще у "Да Винчи" были самые крутые безалкогольные вечеринки, которые только могут быть по всей Украине. Когда привозились огромные котлы, собирались — как я шутила — самые лучшие и боеспособные люди Донетчины", — поделилась Нагорная.

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" с писателем Сергеем Жаданом/Фото из открытых источников

"Для меня было самое главное, чтобы много разных военных из разных подразделений приехали сюда сугубо для такого семейного разговора, для семейного концерта. Единомышленники, собратья, с которыми мы бок о бок уже не один год защищаем нашу страну, и будем до победы. Враг у нас – один и цель у нас – одна", – рассказывал "Да Винчи" на одной из таких вечеринок.

Награды "Да Винчи"

В ноябре 2021 года президент присвоил Коцюбайлу звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. "Да Винчи" получил награду из рук президента в Верховной Раде.

Награждение Дмитрия Коцюбайло / Фото: УНИАН

"Эту награду я оцениваю как для всех добровольцев, потому что я не являюсь кадровым военным, а – доброволец и никогда не служил в Вооруженных силах Украины. Для меня честь – получить эту награду. Все восемь лет борьбы на востоке Украины максимально высоко и неожиданно для меня оценилась эта работа. Это награда всех моих погибших бойцов, которые были ранены, которые в это время защищают нашу страну", – рассказывал Коцюбайло.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Дмитрий Коцюбайло стал новым Героем Украины

В августе 2023 года его также наградили отличием президента "Национальная легенда Украины", а в марте – посмертно Крестом боевых заслуг.

"Да Винчи" и полномасштабная война

После полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Коцюбайло делился с журналистами:

"Наша задача сейчас – обнаружить ру*ню и уничтожить. Я вообще не мог подумать, что этот больной на голову (Путин – ред.) будет бомбить Киев, Харьков, уничтожать целые города, села, учитывая то, что мы живем в 21-ом веке".

"Да Винчи" на войне

Специальный корреспондент ТСН Александр Загородный рассказал о встрече с "Да Винчи" в Лисичанске, где велись ужасные бои, и украинские войска уже отходили оттуда.

"Лисичанск уже был закрыт. Туда никого уже не пускали, а он говорит: "Мы заедем". Были какие-то ужасные обстрелы, а он говорит: "Ну нормально, у нас бронированная машина". Это не тот человек, который прятался бы за орденами, должностями и посылала других людей в ад. Он шел сам", – рассказал Загородный.

Любовь на войне

– Любовь на войне есть или нет?

– Есть.

– Как ее зовут?

– Алина.

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" с любимой Алиной Михайловой/Фото из открытых источников

Невеста "Да Винчи", руководительница медицинской службы "УЛЬФ" Алина Михайлова в 2020 году поделилась с журналистами, как завязались их отношения с Коцюбайлом:

"Пригласил меня на танк. Тогда как раз были танковые бои. Это было первое и последнее свидание. Конфетно-букетный период у нас был один день — на одну танковую поездку".

В марте 2023 года, после гибели "Да Винчи", Алина рассказывала, как лично вывозила и спасала любимого после ранения.

"Я, пожалуй, никому в жизни не пожелала бы так попрощаться со своим любимым человеком. Все в крови, закрываю ему глаза, вытираю салфетками. Спасая его, я впервые читала молитву "Отче наш" и прошу единственного – оставить этого человека инвалидом, но чтобы он был жив. Но этого не произошло", – рассказывала Михайлова.

Как погиб "Да Винчи"

Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в битве за Бахмут. Заместитель комбата с позывным "Капуста" рассказывал, что после того, как бойцам удалось удержать трассу на Хромовое, они вернулись в город Часов Яр, где атаковала вражеская артиллерия. Их было трое: "Капуста", "Митчел" и "Да Винчи". "Митчел" забежал в подъезд, а "Капуста" с Коцюбайлом были в дверях, когда произошел взрыв. Дмитрий развернулся и сказал, что он ранен, а через минуту потерял сознание. Ранение было в шею и, несмотря на быструю эвакуацию и реанимационные мероприятия, оказалось несовместимым с жизнью.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Потеря для всей Украины. Последние дни с легендарным "Да Винчи" | Сергей Филимонов

"Да Винчи" похоронили на Аскольдовой Могиле в Киеве. Проститься с ним на Майдане пришли сотни украинцев, среди которых были и президент Владимир Зеленский вместе с военным руководством государства.

В день рождения Коцюбайла собратья, бойцы 1-го отдельного батальона посвятили ему мощные и меткие удары в сторону врага, и нанесли оккупантам дополнительные потери. Сделать это их призвала возлюбленная героя Алина Михайлова.

"Я хочу, чтобы весь фронт 1 ноября уничтожал врага за "Да Винчи", для "Да Винчи" и в память о нем", – написала Алина в Сети.

"За Да Винчи, для Да Винчи": в День рождения бойца побратимы устроят ад врагу

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