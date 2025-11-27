Дадут ли Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских активов: Каллас ответила

Кая Каллас / © Associated Press

Реклама

Европейский Союз активно работает над юридическим предложением по разблокированию кредита для Украины на сумму 140 миллиардов евро за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом заявила представитель ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Кая Каллас в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

По словам Каллас, сейчас самым жизнеспособным вариантом, который обсуждается в Комиссии, является заем (кредит) для репарации.

Реклама

«Работа продолжается. Комиссия предложила документы с вариантами, где были разные подходы. Но, безусловно, заем для репарации является наиболее жизнеспособным вариантом, чтобы двигаться вперед и действительно профинансировать потребности Украины», — отметила Кая Каллас.

По ее словам, реализация этого плана требует тщательной законодательной работы для решения всех юридических вопросов и потенциальных рисков. Каллас добавила, что важно обеспечить, чтобы Бельгия, являющаяся крупнейшим держателем этих активов, получила солидарную поддержку от стран-членов для покрытия финансовых рисков.

«Да этот процесс продолжается, и, надеюсь, предложение очень скоро поступит в государства-члены. На декабрьском Европейском Совете мы пообещали, что обсудим, как финансировать Украину, пока не будет окончательного решения», — подытожила Кая Каллас.

Напомним, что ранее Кая Каллас отмечала, ситуация с «американским мирным планом», к созданию которого, судя по разговору Стива Виткоффа с Ушаковым и Дмитриевым, присоединялся Кремль, свидетельствует о том, что нельзя терять бдительности по отношению к России и избегать расставленных ею ловушек.

Реклама

Также сообщалось, что Брюссель заявил, что не поддержит предоставление Украине кредита на 140 миллиардов евро, если не получит юридических гарантий и четкого механизма распределения финансовых рисков между всеми странами ЕС.