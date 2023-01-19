Дадут ли западные партнеры Украине оружие, чтобы выйти на рубежи 23 февраля: ответ военного эксперта

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина получит от западных партнеров необходимое количество военной техники и вооружения для выхода на границы 23 февраля.

Об этом Жданов сказал в интервью ТСН.ua.

"Мы постепенно приближаемся к тому количеству (которое необходимо для выхода на границы 23 февраля — ред.). Если собрать только сегодняшние обещания наших партнеров, то по боевым бронированным машинам мы можем выйти на цифру 500-600 единиц. Кстати, последнее заявление министра Канады, что нам дадут еще сотню боевых машин пехоты.Я думаю, постепенно будет наращивать количество вооружения для того, чтобы выйти на эти цифры, которые в декабре объявлял Залужный.Я думаю, что мы увеличим эти цифры. Скорее всего, мы начнем двигаться до тех цифр, которые Залужный прописал в статье в сентябре 2022 г. Когда он сказал, что нам, первое, нужно паритетное оружие. Речь шла о ракетах и авиации. Второе, что нам нужно примерно 10-20 бригадных комплектов техники и вооружения для формирования. контрнаступательной группировки войск", — сказал эксперт.

Добавим, что в интервью The Economist в декабре Залужный сказал, чтобы разбить российскую армию, украинской - нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц и другого вооружения.

Военная помощь от союзников

В последние дни западные партнеры активизировали военную помощь Украине. В частности, девять стран Европы подписали 19 января "Таллинскую декларацию", обязав оказывать дальнейшую военную помощь Украине, и призвали других членов НАТО как можно быстрее предоставить Украине пакеты помощи для победы в 2023 году. Это министры обороны Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, представители Министерств обороны Дании, Нидерландов, Словакии и Чехии.

Между тем, как Reuters сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, 20 января на встрече саммита "Рамштайн" несколько стран объявят о намерениях отправить в Украину танки немецкого производства Leopard.

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