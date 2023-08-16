"Даем им сдачи": как ВСУ мстят россиянам, которые убивали украинцев в Буче, а теперь — на Донбассе (видео)

Сначала они убивали и разрушали в Буче, а теперь - в районе Бахмута. Такой кровавый боевой путь у одного из подразделений российской регулярной армии, который теперь среди других находится на Донбассе.

Попытки удержать захваченные территории у Бахмута каждый день стоят захватчикам безумных потерь. Украинские военные минусуют и самих оккупантов, и их технику.

Об этом прямо с фронта рассказал корреспондент ТСН Иван Петричак.

На рассвете бойцы 30-й отдельной механизированной бригады готовят оккупантам 120 калибр. Пока на первой линии наша пехота сражается, здесь воюют окопно и поддерживают фронт.

По рации расчет получает очередные координаты: наш беспилотник по ту сторону засек, как оккупанты выставляют для работы миномет. Действовать нужно быстро. Несколько минут и ребята уже готовы подавить противника еще до того, как он успеет выстрелить по нам.

Военный Александр / Фото: ТСН

Каждый раз, бросая оккупантам мину, один из военных Александр напоминает за что: "За Чернигов. Потому что сам из Черниговщины. Оккупанты пришли, горя наделали. Вот даем сдачи".

Добавляет бойцам мотивации и то, что врага они знают в лицо. В Бахмуте сейчас есть и те, кто ранее уже побывал в Буче, Гостомеле и Ирпене. За те их зверства, обещают защитники, здесь прощения не будет.

Военный Андрей / Фото: ТСН

"Время от времени проводим штурмовые действия, которые имеют определенный успех. Противник здесь не такой, как был раньше, уже не "Вагнер", а регулярные войска. Если по-простому, то это та бригада, которая была в Буче. Мотивация есть постоянно, а вот какой-то там жалости — нет. Это свиньи, это тв*ри. Тогда это их был выбор, теперь это наш выбор — уничтожать их до последнего", — говорит военнослужащий 30-й ОМБр Андрей.

Кроме миномета военные уничтожают оккупантов и со станкового гранатомета. Оружие еще советское, впрочем, действенное, рассказывает военный Виталий. Для него война началась еще в 2014-м и закончится, уверен мужчина, только после полной победы.

Военный Виталий / Фото: ТСН

"Характер такой. Я дома не смогу сидеть. Я самый старый из СПГшников", — говорит мужчина.

На самом же деле ему всего 44 и здесь он один из самых опытных и учит молодых. Независимость воины обретают потом и кровью, а делать свой выбор готовы разве что между типом боеприпаса: кумулятивный для российского танка или осколочный для той же вражеской пехоты. И только вперед!

Как говорят сами военные: активных передвижений от оккупантов по крайней мере здесь не наблюдается. Война идет на истощение врага – уничтожение его живой силы, техники и боеприпасов.

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Напомним, в Вооруженных силах показали, как освобождали от российских оккупантов Урожайное Донецкой области.

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